Perché farsi un tatuaggio simile all’undici di Stranger Things non è altro che una cattiva idea

Cose più strane ha regalato al mondo molti momenti iconici e memoriali. Oltre a uno dei migliori momenti d’azione, lo spettacolo ha numerosi guardaroba e acconciature che ora sono diventati follemente popolari. Ma una delle cose più popolari dalla prima stagione dello show deve essere il 011 tatuaggio di Undici.

Copiare il tatuaggio del tuo personaggio preferito è qualcosa che gira da decenni ormai. In effetti, i fan degli spettacoli si fanno un tatuaggio del personaggio o qualcosa che rappresenti il ​​loro personaggio non appena sviluppano una somiglianza per loro. Ma le persone ora stanno copiando il tatuaggio 011, e non è qualcosa che dovrebbe essere fatto.

Continua a leggere per scoprire come il tatuaggio rappresenta uno dei periodi più bui della storia dell’umanità.

Perché non dovresti farti tatuare lo 011 da Stranger Things?

I tatuaggi visti in Cose più strane avrebbero dovuto essere evidenti riferimenti al disumanizzazione degli ebrei durante l’Olocausto. E il programma ne è ben consapevole. Perché Undici è solo uno dei tanti soggetti del laboratorio Hawkins e le viene assegnato un numero anziché un nome.

Nonostante il suo comportamento alquanto gentile, il dottor Brenner aveva poco interesse per Undici, Kalì, o uno qualsiasi degli altri orfani oltre le loro capacità. È stata privata di entrambi i suoi capelli e la sua libertà, così come il nome che le aveva dato sua madre.

non sono stati ritenuti abbastanza significativi per averne uno. erano invece indicati solo come un numero. è stato anche utilizzato per identificare i cadaveri per i loro archivi. c'erano diverse sequenze di numerazione che significavano cose diverse come gruppi etnici specifici

Questa non è la prima volta che lo spettacolo ha tracciato una connessione nazista. Le sequenze della prigione russa nella stagione 4 sono state girate in a ex carcere nazista in Lituania.

Mentre molti altri fan in tutto il mondo hanno ottenuto qualcosa dai tatuaggi dei loro programmi preferiti. Ad esempio, il I Doni della Morte dal franchise di Harry Potter. O il tatuaggio elfico LOTR.

Tatuaggi da Cose più strane hanno lo scopo specifico di evocare la disumanizzazione degli ebrei durante l’Olocausto.

Alla fine della giornata, un tatuaggio è una scelta personale e si può ottenere quello che vogliono. Ma il vero motivo e il simbolo dietro di esso dovrebbe essere noto a tutti.

Che cosa ne pensate? Il tatuaggio è ancora una buona scelta o no? Condividi la tua opinione con noi nei commenti.

