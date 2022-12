Saremo onesti. Nel 2022, Netflix ha prodotto alcuni buoni film, ma la maggior parte di essi non ha colpito nel segno. Tuttavia, ciò non significa che lo streamer non abbia funzionato affatto. Un film che ci è piaciuto quest’anno è Cadere per Natale!

La produzione è interpretata da Lindsay Lohan nei panni di Sierra Belmont, Chord Overstreet nei panni di Jake, George Young nei panni di Tad, Jack Wagner nei panni di Beauregard Belmont, Olivia Perez nei panni di Avy, Chase Ramsey nei panni di Terry Carver, Sean J. Dillingham nei panni di Ralph e Antonio D. Charity nei panni dello sceriffo. Bordo.

Il film parla della viziata ereditiera dell’hotel Sierra Belmont che subisce un incidente sugli sci proprio mentre si fidanza, provocando un’amnesia che le fa dimenticare tutta la sua vita. Il premuroso proprietario del lodge Jake la trova e si offre di ospitarla nel suo posto di lavoro, dove vivono anche lui e sua figlia, mentre lei si riprende nei giorni che precedono il Natale.

Se non hai visto questo film, devi assolutamente farlo! E di seguito, abbiamo condiviso perché questo film merita il tuo tempo.

Perché Falling for Christmas è il miglior nuovo film di Natale

Innanzitutto, se sei un grande fan di Lindsay Lohan, sai che anche l’attrice ha recitato in questo film è un grosso problema! Dopo le sfide personali e l’allontanamento dalla recitazione per anni, l’ex star bambina è tornata alla professione in cui è così brava e non potremmo essere più felici! Intendo, La trappola dei genitori, Venerdì pazzescoe Cattive ragazze sono solo alcuni dei mega successi in cui ha recitato. Ha totalmente inchiodato quei ruoli!

Con il Natale vicino, significa che è tempo di quei film per le vacanze. Sono un piacere colpevole per alcuni, e altri li apprezzano davvero. Sfortunatamente, puoi spesso vedere il budget basso, le trame di cattivo gusto e i personaggi rabbiosi.

Per quanto riguarda i film delle vacanze, Cadere per Natale non si adatta a quel conto. Lohan brilla davvero ed è così delizioso da guardare. La rappresentazione del personaggio da parte di Overstreet è affascinante e la giovane attrice Perez è così dolce e simpatica. Inoltre, la trama piacevole e i frammenti di commedia ti aiutano a sollevare il morale. Quindi, se non hai dato una possibilità a questo film, ti consigliamo di farlo!

Cadere per Natale ora è in streaming su Netflix.