Perché Eleven si è trasferito in California prima della stagione 4 di Stranger Things?

Le cose sono incredibilmente diverse in questa stagione…

Stranger Things ha immerso il pubblico nel mondo strano e stravagante di Hawkins nel 2016 e da allora la città immaginaria dell’Indiana è stata la casa di personaggi e pubblico.

Tuttavia, con la prima parte della stagione 4 ora su Netflix, i fan sono incoraggiati a fare del loro meglio per ricordare gli eventi della stagione 3. Il finale, intitolato La battaglia di Starcourt, è stato esilarante e, soprattutto, emozionante.

Furono salutati, ma forse nessuno fu più straziante dello scambio tra Undici e Mike. È commovente vederli riuniti negli ultimi episodi, ma perché Eleven si è trasferito in California in primo luogo?

ATTENZIONE: SPOILER FINALE STAGIONE 3

Perché Eleven si è trasferito in California?

Alla fine della terza stagione, si crede che Jim Hopper sia morto a causa del caos a Starcourt.

Come sapete, Eleven ha vissuto con lui e sotto le sue cure sin dalla prima stagione. Nelle stagioni 2 e 3 si afferma come il padre di cui ha bisogno, rafforzando i limiti che la fanno sentire come un’adolescente normale.

Hopper chiede a Joyce dei suoi piani per andarsene all’inizio della stagione e quando si presume che l’interesse amoroso sia morto, decide che è ora di lasciare Hawkins; i suoi figli, Will e Jonathan, sono stati minacciati abbastanza a lungo e lei sente che il trasferimento è una mossa intelligente.

Con Hopper fuori dai giochi, questo lascia Undici senza una casa e Joyce alla fine sa che Hopper avrebbe voluto che lei assumesse il ruolo di genitore in sua assenza. Così, quando la famiglia Byers annuncia il loro trasferimento in California, le viene chiesto di andare con loro.

Più degli altri, Eleven ha una storia incredibilmente traumatica in Hawkins e la possibilità di trasferirsi offre l’opportunità di ricominciare da capo.

“Devi iniziare a uccidere le persone”

Ovviamente, i post-crediti della stagione 3 e il marketing della stagione 4 hanno rivelato che Hopper era effettivamente vivo.

L’undicesima attrice Millie Bobby Brown ha recentemente parlato del ritorno dei personaggi e del cast che diventa sempre più grande durante una conversazione con The Wrap. Lei ha abbastanza la soluzione:

“Ieri sera non siamo riusciti nemmeno a fare una foto di gruppo perché eravamo una cinquantina. Ero tipo, devi iniziare a uccidere le persone… Dobbiamo avere la mentalità di Game of Thrones. Uccidimi!”

Ha aggiunto: “Hanno cercato di uccidere David Harbour e l’hanno riportato indietro! È ridicolo… I Duffer Brothers sono Sallies sensibili che non vogliono uccidere nessuno.

Stranger Things stagione 4 parte 2 data di uscita

Il secondo lotto di episodi della quarta stagione arriverà su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

La stagione 4 sarà composta da nove episodi in totale, quindi la parte 2 offrirà al pubblico solo altre due puntate. Poi di nuovo, il finale di stagione è confermato per 150 minuti.

Stranger Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

