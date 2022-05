Perché è impossibile soddisfare i fan di “Resident Evil” con un adattamento live-action dei giochi?

Gli adattamenti da gioco a film possono davvero funzionare? Residente Cattivo pone questa domanda ad ogni adattamento. È un franchise di videogiochi giapponese, lanciato per la prima volta nel 1996. Da allora, il gioco si è esteso a film, spettacoli, fumetti, romanzi, musica e quasi tutti gli altri media. È diventato famoso per il ritorno degli zombi e dell’orrore nel mondo dei giochi. Suo gli adattamenti cinematografici hanno incassato più di qualsiasi altro adattamento basato sui videogiochi.

Mentre Netflix ha annunciato una nuova serie TV live-action che uscirà 14 luglio 2022; i fan non ne sono troppo entusiasti. C’è un problema centrale che la nuova serie dovrà affrontare: È buono come i giochi?

Cosa piaceva o non piaceva ai fan degli adattamenti precedenti

Giorgio Romero, considerato come il re della narrativa sugli zombi, è stata l’ispirazione dietro i giochi. E così è stato il primo ad adattare i giochi Cattivo ospite la pellicola. È stato un adattamento fedele e piuttosto autentico perché la sua scrittura horror è stata la ragione della nascita del gioco. Il suo dettaglio da incornare ha fatto sì che alcuni fan lo definissero troppo violento.

Dopo Romero, WS Anderson è stato il prossimo a tentare di adattare uno dei migliori giochi del mondo. La sua versione dei film si è allontanata dalla trama del gioco e ha avuto una nuova trama nella forma del personaggio, Alice. Piuttosto che il lento bruciore dell’orrore che i giochi provano, la versione di Anderson è stata più elettrizzante e ricca di azione. Ma i suoi film erano il maggiori incassi in termini di adattamento al gioco.

Mentre la maggior parte dei fan adora il pacchetto di potenza con cui viene fornito, ad alcuni non piace per la mancanza di connessione con i giochi. Non è nemmeno una brutta cosa perché i film consentirebbero sempre più contenuti sullo stesso franchise. E Cattivo ospite i fanatici potrebbero ottenere di più piuttosto che essere una ripetizione del gioco. Ma l’ultima parte Resident Evil: il capitolo finale, era il più lontano possibile dal gioco.

Dopo, nel 2021, Johannes Roberts ha preso l’iniziativa di realizzare Resident Evil: Welcome to Raccoon City, un film autentico per i giochi. Era obbligato a attenersi alla trama del gioco a causa del suo vivo amore per i giochi. Ma sfortunatamente, i suoi film sono stati molto inferiori a qualsiasi altro film di Anderson. Alcuni fan hanno pensato al design dei costumi e alla produzione creativa Città di procione, non erano all’altezza, il che era peggio della trama non autentica di Anderson.

Con l’uscita Netflix del 2021 di Resident Evil: Infinite Darkness, i fan erano entusiasti perché era una serie. Ma non è riuscito a soddisfare le masse perché aveva riferimenti bruschi del gioco che i non giocatori non avrebbero capito, e i creatori non pensavano fosse necessario nutrire il pubblico con il cucchiaio.

Anche le persone che l’hanno capito hanno pensato che avesse delle scappatoie a cui non è stata data risposta fino alla fine. L’amore dei non giocatori per il franchise si riflette negli incassi al botteghino e quindi alienarli non spiegando loro la trama è una mossa scoraggiante.

Ogni variazione dell’adattamento è stata provata da acclamati registi, ma non è mai la stessa del gioco. Poiché questi motivi sono già truccati nell’essere del franchise, è impossibile per i fan essere mai soddisfatti del loro contenuto. Anche il teaser del nuovo film è stato oggetto di disapprovazione universale.

In questa epoca dei social media, la contraffazione è legata alla creazione. Critici e fan sono sempre tra un tiro ed è la maggioranza che conta. La serie in arrivo non sembra vincere il lato positivo. Da che parte stai? Pensi che i fan di Resident Evil saranno mai soddisfatti di qualsiasi adattamento? Fatecelo sapere nei commenti.

