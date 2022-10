Perché Donald Trump è stato sostituito da Arnold Schwarzenegger in “Celebrity Apprentice”

Un uomo d’affari di successo, l’attore più amato del suo tempo e un culturista leggendario. Arnold Schwarzenegger è davvero un uomo che ha avuto la migliore carriera in tutto il mondo. Non solo è una star internazionale di Hollywood, ma è anche l’ex governatore della California. E anche dopo il suo ritiro dall’alto, il 75enne austro-americano non ha smesso di avventurarsi in diversi prospetti di carriera.

Tra i suoi numerosi affari, una brillante storia di recitazione e bodybuilding e il suo incarico di versatile funzionario nello stato della California, si è imbattuto anche nel ruolo di ospitando il reality show più famigerato della NBC, Apprendista celebrità. Ma cosa ha spinto il gigante dell’intrattenimento a prendere questa enorme decisione e a sostituire il suo ex ospite e il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump?

Cosa ha portato la NBC a scegliere Arnold Schwarzenegger al posto di Donald Trump per ospitare l’ultima stagione del suo reality show?

Il reality show della NBC ha visto celebrità di tutto il mondo contestare i loro affari e altre abilità simili per raccogliere fondi per le rispettive organizzazioni di beneficenza. Mentre il visionario degli affari Donald Trump ha ospitato lo spettacolo per 7 stagioni consecutive, è stato il Terminatore attore che ha diretto l’ottavo episodio della serie nel 2017.

La NBC aveva informato la popolazione nel 2015 che era la passione del body builder professionista per lo spettacolo e “la sua nuova opinione su come portarlo a nuovi livelli per il pubblico di oggi, che lo ha reso l’uomo da assumere”.

Poco prima dell’annuncio, la NBC aveva quasi posto fine ai suoi rapporti con Trump sulla scia delle campagne elettorali e delle sue dubbie osservazioni sugli immigrati messicani. Tuttavia, per la giusta causa della raccolta fondi, entrambe le parti hanno risolto la loro controversia legale e Trump ha esteso la sua volontà di continuare lo spettacolo e raccogliere milioni di dollari per il degno motivo.

Apprendista celebrità è stato annullato dalla rete dopo la sua ottava puntata poiché Schwarzenegger si è rifiutato di lavorare con lo spettacolo dopo valutazioni inaspettatamente basse. Il 5 volte vincitore del titolo di Mr. Universe apparentemente incolpa il coinvolgimento di Trump nello spettacolo per la sua cancellazione.

