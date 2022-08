Perché Corinthian prende gli occhi in The Sandman? Lui muore?

The Corinthian è un pericoloso incubo creato da Dream che fugge dal regno di The Dreaming nella prima stagione di L’uomo di sabbia. La stagione inizia con Dream che cerca di dare la caccia al Corinthian, interpretato da Boyd Holbrook, ma prima che possa eliminarlo, Dream viene catturato da Roderick Burgess.

In quanto tale, il corinzio depreda il mondo della veglia e finisce in ogni sorta di malizia. È un serial killer a cui piace uccidere le persone e tagliargli gli occhi, per poi consumarle. L’incubo è uno dei principali antagonisti nella prima stagione dello show.

Ma cosa fa esattamente con gli occhi della sua vittima? Perché li prende? E sopravvive alla stagione?

Il corinzio muore in The Sandman?

I sogni e gli incubi non possono davvero morire, ma il Corinthian, più o meno, muore nella prima stagione dello show. Verso la fine, Dream lo distrugge e si rimpicciolisce in un minuscolo teschio con orbite vuote abbinate allineate con due file di denti opposte. Dream consegna il teschio a Lucienne perché lo metta in custodia, il che implica che è possibile che un giorno torni.

Perché il corinzio cattura gli occhi delle sue vittime in The Sandman?

Anche se lo vediamo accadere solo una volta (più o meno, è per lo più fuori dallo schermo), il corinzio è noto per prendere gli occhi della sua vittima e poi mangiarli, spesso attraverso i denti inquietanti che ha. Ma perché lo fa?

Nello spettacolo, dice a Dream che lo fa perché gli dà un “assaggio” di com’è essere umano. Non abbiamo un significato esatto per quanto riguarda quella spiegazione, ma nei fumetti, Corinthian gli permette di vedere la vita passata di un essere umano, i suoi ricordi e quel genere di cose. A volte può persino usare i loro occhi per vedere il futuro.

L’uomo di sabbia è ora in streaming su Netflix.