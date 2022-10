Perché Christopher Scarver era in prigione quando ha ucciso Jeffrey Dahmer?

*AVVERTENZA: contenuto di natura inquietante discusso in anticipo*

Gli atroci crimini di Jeffrey Dahmer hanno scioccato il mondo quando sono stati portati alla luce per la prima volta e ora la sua storia agghiacciante viene raccontata nella serie drammatica di Netflix, Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

La serie di 10 episodi esplora l’educazione di Dahmer, i suoi 13 anni di follia omicida e i suoi ultimi giorni in prigione prima di essere ucciso da un altro detenuto.

Quel detenuto era Christopher Scarver, ma perché all’inizio era in prigione insieme a Dahmer e dov’è oggi?

Chi è Christopher Scarver?

Christopher Scarver era un compagno di detenzione presso la Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin, quando Dahmer vi fu incarcerato nel 1992.

La mattina del 28 novembre 1994, Scarver, Dahmer e un altro detenuto, Jesse Anderson, furono incaricati di pulire le docce della palestra della prigione come parte dei loro dettagli di lavoro. Tuttavia, il trio è stato lasciato incustodito per 20 minuti e, in quel periodo, Scarver ha attaccato sia Dahmer che Anderson con una sbarra di metallo.

Dahmer è stato trovato per essere stato colpito alla testa e al viso. È stato portato d’urgenza in un vicino ospedale ma è stato dichiarato morto un’ora dopo. Il Chicago Tribune riporta che Scarver è stato citato dopo l’attacco dicendo: “Dio mi ha detto di farlo”.

Anderson morì anche a causa dell’attacco di Scarver, soccombendo alle sue ferite due giorni dopo.

In un’intervista del 2015 con il New York Post, Scarver ha discusso delle sue esperienze con Dahmer, dicendo: “Ha superato il limite con alcune persone: prigionieri, personale carcerario. Alcune persone che sono in prigione sono pentite, ma lui non era uno di loro”.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Perché Christopher Scarver era in prigione tanto per cominciare?

Christopher Scarver stava già scontando l’ergastolo per omicidio quando ha ucciso Jeffrey Dahmer.

Scarver faceva parte di un programma di formazione professionale con il Wisconsin Conservation Corps quando fu licenziato nel 1990.

In risposta alla perdita del lavoro, Scarver tornò al lavoro con una pistola il 1 giugno 1990 e chiese denaro al supervisore Steven Lohman e al direttore del sito John Feyen.

Quando Scarver ha ricevuto solo $ 15, ha sparato a Lohman alla testa per ucciderlo e ha sparato su di lui altre due volte dopo la sua morte.

Scarver è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio ed è stato inviato al Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin, nel 1992.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Dov’è Christopher Scarver adesso?

Nel 2022, Christopher Scarver, 53 anni, è ancora in prigione, presso il Centennial Correctional Facility in Colorado.

Dopo aver ucciso Dahmer e Anderson, Scarver è stato condannato ad altre due ergastoli senza possibilità di libertà condizionale, che lo terranno dietro le sbarre per il resto della sua vita.

Nel 2003, Scarver è stato trasferito dal Wisconsin al Colorado dopo che 36 detenuti hanno intentato un’azione legale collettiva sulle condizioni nella prigione del Wisconsin.

Negli ultimi anni, Scarver ha rivolto la sua attenzione alla scrittura di poesie e canzoni e ha persino autopubblicato numerosi libri di poesie.

Secondo la biografia di Scarver nel suo libro del 2015, The Child Left Behind, desidera frequentare il college per studiare ingegneria meccanica ed elettrica attraverso l’iniziativa American Prisoner Repatriation Act.

Secondo quanto riferito, nel 2012 un rappresentante di Scarver stava cercando un editore per un libro rivelatore sull’uccisione di Dahmer da parte di Scarver e sulle loro interazioni in prigione, sebbene non sia stato annunciato alcun accordo per il libro.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

