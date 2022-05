Perché chi ha ucciso Sara stagione 4 non sarà disponibile su Netflix

Chi ha ucciso Sara? ha catturato l’attenzione degli spettatori di Netflix quando il thriller in lingua spagnola è arrivato sul servizio di streaming nel 2021, diventando rapidamente la serie in lingua straniera più popolare dell’epoca.

Il mistero al centro della serie, la misteriosa morte di Sara, ha lasciato i fan a interrogarsi su ogni minimo dettaglio e l’arrivo della terza stagione ha finalmente dato agli spettatori le risposte che stavano cercando.

Tuttavia, a seguito degli eventi della stagione 3, Who Killed Sara non tornerà per la stagione 4. Diamo un’occhiata ai motivi.

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Chi ha ucciso Sara? stagione 3*

Who Killed Sara: data di uscita della terza stagione e anteprima della trama

Dopo le stagioni 1 e 2 di Chi ha ucciso Sara? entrambi sono arrivati ​​​​nel 2021, la stagione 3 è finalmente seguita il 18 maggio 2022.

Dopo gli eventi della seconda stagione, che ha visto Marifer ammettere di essere l’assassino di Sara, la storia prende un’altra svolta drammatica poiché viene rivelato che una terza parte è stata coinvolta nella morte di Sara.

Come ha mostrato la scena finale della seconda stagione, Nicandro e un losco nuovo personaggio che parlava al telefono erano davvero dietro a tutto, lasciando Alex sulle tracce di una misteriosa organizzazione chiamata Medusa nella terza stagione.

Netflix

Chi ha ucciso Sara non tornerà per la stagione 4

Esatto, chi ha ucciso Sara? non tornerà su Netflix per la stagione 4 poiché la terza stagione appena rilasciata è stata confermata come rata finale.

Quando il trailer è stato rilasciato per la terza stagione, conteneva lo slogan “Temporada Final” che si traduce in “Stagione finale”.

Ciò conferma che era stato pianificato in anticipo di avere la storia di Who Killed Sara? raccontato in tre stagioni, con la prima puntata che crea il mistero, la seconda stagione offre una svolta inaspettata e la terza stagione dà finalmente agli spettatori le risposte che stavano cercando.

Il finale della terza stagione sicuramente non si presta nemmeno a un’altra puntata poiché il mistero che circonda la morte di Sara è finalmente spiegato per intero e la risposta alla domanda “Chi ha ucciso Sara?” viene rivelato.

Netflix

Chi ha davvero ucciso Sara? [spoilers]

Viene rivelato nel settimo e ultimo episodio di Who Killed Sara? stagione 3 in cui Sara Guzman si è effettivamente uccisa e non era Marifer come siamo stati portati a credere nella stagione 2.

Ciò che rende il mistero della morte di Sara ancora più sbalorditivo è il fatto che in realtà non sia morta a causa della caduta con il paracadute che abbiamo visto nella prima stagione.

Invece, è stata segretamente portata dall’ospedale da un nuovo personaggio, il dottor Reinaldo, l’uomo con cui Nicandro stava parlando al telefono.

Reinaldo, interpretato dal leggendario attore francese Jean Reno, sperava di creare un trattamento per la schizofrenia, che credeva Sara avesse ereditato dal suo padre naturale Abel, e l’omosessualità.

Attraverso il suo programma Medusa, Reinaldo ha torturato Sara come parte dei suoi esperimenti, lasciandola quasi distrutta.

Tuttavia, prima che Reinaldo potesse piegare completamente Sara alla sua volontà, la giovane donna è riuscita a mettere le mani su un coltello e si è pugnalata all’addome davanti a Reinaldo.

Alla fine, Sara non voleva più essere un topo da laboratorio per Reinaldo e il progetto Medusa, così ha deciso di togliersi la vita.

Netflix

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 18 maggio 2022.

Se sei interessato da qualsiasi problema sollevato nell’articolo o desideri qualcuno con cui parlare, chiama i Samaritani gratuitamente al 116 123. Puoi anche inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] o visita samaritans.org per trovare la filiale più vicina nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, visitare Samaritans USA per ulteriori informazioni.

