Perché Chema è in prigione nella terza stagione di Who Killed Sara?

Mentre il mistero della morte di Sara Guzman ha dominato il procedimento in Chi ha ucciso Sara? le storie del cast di supporto dello show sono state ugualmente avvincenti.

José María ‘Chema’ Lazcano è uno di questi giocatori di supporto e all’inizio della terza stagione si ritrova rinchiuso in prigione.

Ma con così tanti colpi di scena in ogni episodio, è difficile ricordare ogni minimo dettaglio e ai fan è stato chiesto esattamente perché Chema è in prigione nella terza stagione di Chi ha ucciso Sara?

*ATTENZIONE: Spoiler sulla terza stagione di Who Killed Sara?*

Chi è Chema Lazacano in Chi ha ucciso Sara?

José María Lazcano, meglio conosciuto con il soprannome di Chema, è il figlio di Cesar e Marianna Lazcano ed è il figlio di mezzo della loro influente famiglia.

Tuttavia, è stato cacciato dalla famiglia per essere omosessuale e per la sua relazione con Lorenzo Rossi, un talentuoso avvocato, con il quale Chema voleva avere un figlio.

Inoltre, la famiglia di Chema ha avuto una relazione gelida con Alex Guzman dopo la morte di Sara, ma Chema e Alex erano amici intimi fin dall’infanzia e la coppia si chiede ancora favori per tutta la serie.

Perché Chema è in prigione in Chi ha ucciso Sara?

Chema è in prigione in Chi ha ucciso Sara? stagione 3 dopo aver ammesso gli omicidi di Ramón ‘Moncho’ Castro e Abel Martinez Osorio nell’episodio finale della stagione 2.

Mentre Chema è stato responsabile della morte di Moncho dopo che quest’ultimo ha fatto irruzione nella sua casa, Chema in realtà non ha ucciso affatto Abel, ma si è comunque preso la colpa dell’omicidio.

Questo perché, dopo che Chema aveva accoltellato e ucciso Moncho, Alex Guzman ha offerto il suo aiuto per spostare il corpo di Moncho e inscenare l’omicidio per farlo sembrare una rapina violenta. Tuttavia, l’aiuto di Alex significava che Chema ora gli doveva un favore.

Entro la fine della seconda stagione, il fidanzato di Chema, Lorenzo e Clara, la madre surrogata della coppia, era stato ucciso e, senza più nulla da perdere, ha accettato di aiutare Alex.

Alex ha fatto in modo che Chema si prendesse la colpa degli omicidi sia di Abel che di Moncho per aiutare a mantenere l’attenzione della polizia lontana da Alex dopo che il corpo di Abel era stato trovato nel suo stesso cortile, sebbene Abel fosse stato effettivamente ucciso da Cesar Lazcano.

Cosa succede a Chema nella terza stagione?

Dopo aver già perso così tanto nella stagione 2, le cose non diventano più facili per Chema nella stagione 3 di Who Killed Sara?

Durante la sua permanenza in prigione, Chema diventa il bersaglio di abusi sessuali da parte di un altro detenuto e dopo aver sopportato diversi incontri tristi, Chema chiede aiuto ad Alex.

Chema chiede ad Alex di contattare un avvocato di nome Alma Sorales, un ex collega di Lorenzo specializzato in cause penali, e lei riesce a negoziare il suo rilascio dal carcere.

Tuttavia, questo è solo l’inizio delle lotte di Chema. Dopo essere tornato a casa e aver detto a sua madre che vuole una vita normale, lei fa in modo che rimanga presso la struttura Medusa del dottor Reinaldo.

Il dottor Reinaldo mira a creare un trattamento per “curare” l’omosessualità e una volta introdotto Chema nella struttura, viene sottoposto a tortura come parte del cosiddetto trattamento.

Entro la fine della stagione 3, Chema viene lasciato quasi completamente spezzato dal calvario che ha subito ma, nei momenti finali dell’episodio 7, viene salvato dalla struttura di Medusa da Alex, che da parte sua è in missione di vendetta contro Reinaldo. alla morte di Sara.

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 18 maggio 2022.

Se sei stato colpito da questa storia, puoi contattare RAINN (Rape, Abuse, and Incest National Network, National Sexual Hotline. Disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana al numero 1 (800) 656-4673. Puoi anche contattare il Dipartimento della Difesa Safe Helpline per le aggressioni sessuali al numero 1 (877) 955-5247.

