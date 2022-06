Netflix ha recentemente rilasciato il primo teaser per il suo prossimo film di Marilyn Monroe bionda con Ana de Armas. In uscita questo settembre, bionda ha suscitato polemiche sin dal suo inizio a causa delle voci secondo cui avrebbe ricevuto la leggendaria valutazione “NC-17”.

Il film segna il primo film originale Netflix ufficiale con una classificazione NC-17, sebbene la piattaforma abbia già ospitato film con quella classificazione in precedenza. bionda lo scrittore e regista Andrew Dominik non è stato timido riguardo ai suoi sentimenti per il film e il suo contenuto.

Ci sono stati alcuni avanti e indietro tra Dominik e Netflix nei primi giorni per quanto riguarda i contenuti del film, ma alla fine Dominik non voleva tagliare nulla e Netflix ha ceduto.

Durante una chat con Screen Daily all’inizio di quest’anno, Dominik ha detto: “È un film di NC-17 su Marilyn Monroe, è un po’ quello che vuoi, giusto? Voglio andare a vedere la versione NC-17 della storia di Marilyn Monroe.

Una delle voci più diffuse riguardo alla valutazione del film è che c’è una scena in cui Marilyn Monroe (interpretata da Ana de Armas) riceve sesso orale durante le mestruazioni. Dominik ha smentito questa voce, definendola “esilarante”. Ma qual è il vero motivo della valutazione di maturità del film?

Perché Blonde con Ana de Armas è classificato NC-17?

Il teaser è vago sul ragionamento alla base della classificazione in base all’età. Tutto quello che dice è “alcuni contenuti sessuali”. Considerando che NC-17 è una valutazione molto rara, sappiamo che deve esserci di più.

C’è una scena di stupro nel film. bionda è basato sull’omonimo romanzo di Joyce Carol Oates e racconta la vita interiore di Marilyn Monroe. Il romanzo vuole essere una finzione e non una biografia. Come nel film, è presente una scena di stupro. È un libro complesso che tratta argomenti molto pesanti, inclusi abusi, uso di droghe, aborto, sesso esplicito, dipendenza e altro ancora.

Oltre all’aggressione, penso che possiamo tranquillamente presumere che il film conterrà scene di sesso esplicite e nudità, il che spingerebbe il film verso la classificazione NC-17. Man mano che il film si avvicina alla data di uscita, probabilmente scopriremo maggiori dettagli.

bionda uscirà il 23 settembre 2022 su Netflix.