Perché Billie Eilish sorride dopo aver preso d’assalto Internet con l’annuncio del suo appuntamento con Jesse Rutherford

Billie Eilish è estremamente attiva sui social media, in particolare Instagram. Intrattiene i suoi fan pubblicando spesso sul suo lavoro e sulle persone intorno a lei. Tuttavia, di recente, ha eliminato Internet e i netizen partecipando alle ultime notizie. E non solo uno, ma due. Prima di tutto, circa un mese fa, è entrata alla ribalta frequentando la cantante Jesse Rutherford, che ha 11 anni più di lei.

I fan di Eilish non pensano che stare insieme sia una buona idea, come la conosce da quando era un’adolescente. Era costantemente trollata per questo. Tuttavia, tutte queste erano mere speculazioni fino a quando non ha annunciato ufficialmente la sua relazione con Jesse postando la loro foto ad Halloween. E questo conclude la seconda notizia dell’ultima ora.

Perché Billie Eilish potrebbe sorridere?

La cantante di 20 anni è stata molto presa in giro quando le speculazioni sul suo appuntamento con Jesse Rutherford erano fuoriuscite. I suoi fan erano estremamente preoccupati per il fatto che uscisse con un uomo molto più grande. Allo stesso modo, stavano mostrando rabbia nei confronti di Rutherford per aver frequentato il loro idolo. Twitter e Instagram erano pieni di commenti di odio su di lui e di avvertimenti per Billie di abbandonare l’idea di uscire con lui. Eilish è stato visto allenarsi mentre indossava una maglietta nera a maniche corte e pantaloncini da ciclismo neri.

Tuttavia, Billie non ha risposto a nessuno dei commenti perché aveva in mente piani migliori. La cantautrice ha dato ai suoi fan una risposta sarcastica pubblicando una foto. Nella foto, dove era vestita da bambina, e Jesse era vestita da vecchio.

Il cantante pop ventenne è stato visto conversare con un amico a Los Angeles mercoledì dopo essere uscito da una palestra. Più importante, era tutta sorridente giorni dopo aver preso in giro le persone per il suo costume di Halloween di differenza di età. Secondo il Daily Mail, probabilmente il possibile motivo dietro le risate di Billie potrebbe essere la sua battuta che ha fatto ai suoi fan.

Tuttavia, ai suoi fan non è piaciuta molto questa sua risposta. Ma, pubblicando una foto del genere, ha chiarito una cosa: sta benissimo con Jesse.

