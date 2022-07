Perché Better Call Saul ha riformulato Jeff e chi è il nuovo attore?

Il tempo stringe a Better Call Saul mentre i fan si preparano a salutare uno degli spettacoli più celebrati della memoria recente.

Il lavoro di Bob Odenkirk nei panni di Saul Goodman Breaking Bad è stato un momento clou glorioso, ma i fan erano un po’ scettici sul fatto che una serie spin-off che si tuffa nel passato dell’avvocato si sarebbe sentita un po’, beh, non necessaria.

Ora ci sediamo dal punto di vista privilegiato della sesta stagione e ridiamo dell’incertezza iniziale. In effetti, molti hanno già iniziato a sostenere che il prequel di Vince Gilligan e Peter Gould sia persino migliore del suo predecessore, inaugurando nuovi personaggi che senza dubbio passeranno nella hall of fame televisiva.

Ci sono molti nuovi personaggi che compaiono e uno di questi è Jeff, che è apparso per la prima volta in una delle sequenze in bianco e nero della quarta stagione. Tuttavia, il personaggio potrebbe non sembrare così familiare perché Better Call Saul ha riformulato Jeff nella sesta stagione.

Perché Better Call Saul ha riformulato Jeff?

Jeff era originariamente interpretato da Don Harvey, ma Digital Spy riferisce che un sito di fan di Better Call Saul ha detto che non poteva riprendere il ruolo di Better Call Saul “a causa di obblighi contrattuali”.

L’attore 62enne mette in mostra i suoi talenti in una serie drammatica della HBO chiamata Possediamo questa cittàquindi forse il suo lavoro su quel progetto ha provocato conflitti di programmazione di qualche tipo.

Immergendosi in Jeff come personaggio, è diventato un fan del lavoro di Saul Goodman quando ha vissuto ad Albuquerque, ma in seguito si è trasferito a Omaha, nel Nebraska, e ha iniziato a lavorare come tassista.

Probabilmente la scena più importante con il personaggio fino a questo punto è arrivata nella stagione 5, quando ha incontrato Gene nel centro commerciale e gli ha detto che sapeva di essere Saul Goodman. Attento a non rischiare la sua esposizione, Gene insiste sul fatto che ha la persona sbagliata ma per portarlo via accetta di rivelarsi e fare il famoso tormentone di Saul.

Jeff poi dice a Gene che se mai avesse bisogno di un taxi dovrebbe chiamarlo.

Pat Healy subentra in Better Call Saul

Al posto di Don Harvey abbiamo Pat Healy.

L’attore americano di 50 anni potrebbe essere familiare per una serie di motivi e ha recitato in spettacoli come Stazione 19 (interpreta Michael Dixon), Loro (Marty Dixon), Senza vergogna (Lester), e Hap e Leonard (Truman Brown).

Tuttavia, è probabilmente molto più conosciuto come attore cinematografico, con il lavoro incluso Cena in America (Norma), La Posta (Phil Geyelin), Occhi stellati (Carlo), Emozioni economiche (Craig Daniels), Conformità (Agente Daniels), I Locandieri (Luca) e molti altri.

Guardando al futuro, è pronto per interpretare John Burger in Martin Scorsese Gli assassini della luna dei fiori con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Onestamente la riformulazione di Jeff non è stata male se lo canoni come Gene che lo immagina come più spaventoso di quanto non fosse in realtà all’inizio. Dopo essere tornato in modalità Slippin’ Jimmy, lo ha visto per quello che era veramente: una donnola. #BetterCallSaul #bcsSpoilers pic.twitter.com/98u3OcxRDc — Trash King @Colossalcon East (@TrashKing_01) 26 luglio 2022

“Lo vedeva per quello che era veramente”

Un certo numero di fan ha reagito alla rifusione e alcuni hanno persino argomentato perché la decisione serva meglio la narrativa.

Ad esempio, un fan ha twittato: “Sinceramente la rifusione di Jeff non è stata poi così male se la canoni come Gene che lo immaginava più spaventoso di quanto non fosse in realtà all’inizio. Dopo essere tornato alla modalità Slippin’ Jimmy, lo ha visto per quello che era veramente: una donnola.

D’altra parte, alcuni l’hanno contestato. Un fan ha recentemente parlato: “Non mi sto lamentando del fatto che Better Call Saul abbia riformulato il personaggio del tassista di Jeff, vorrei solo saperlo entrare. Ho passato l’intero episodio cercando di indovinare il suo significato. Ho pensato che potesse essere solo un amico del tassista con il tizio che ha “fatto” Gene”.