Perché Ben chiama Devi “David” in Never Have I Ever?

Da quando non ho mai avuto inizio nel 2020, il personaggio principale Devi Vishwakumar ha avuto una relazione molto complicata con il compagno di classe Ben Gross.

Hanno iniziato la serie come nemici giurati e rivali accademici, ma si sono frequentati per un periodo nella seconda stagione e nonostante Devi avesse una relazione con Paxton Hall-Yoshida all’inizio della terza stagione, Ben prova ancora segretamente dei sentimenti per lei.

I fan sono divisi sul fatto che Devi funzionerebbe meglio con Ben o Paxton e una delle cose che contano per/contro Ben – a seconda del tuo punto di vista – è lui che chiama Devi con il nome “David”.

È un tropo che è iniziato nella stagione 1 e rimane ancora nella stagione 3, ma perché esattamente Ben chiama Devi “David” in Never Have I Ever?

La relazione di Devi e Ben in Never Have I Ever

Devi e Ben vengono presentati in Never Have I Ever come feroci rivali accademici, che cercano sempre di superarsi a vicenda in classe.

La loro costante competizione è in corso da quando erano entrambi bambini e li ha portati a diventare piuttosto ostili l’uno verso l’altro nel corso degli anni.

Tuttavia, entro la fine della prima stagione, le ostilità di Ben e Devi si attenuano in qualche modo quando Ben si offre di accompagnare Devi fino a Malibu in modo che possa stare con la sua famiglia quando spargono le ceneri di suo padre, Mohan.

La prima stagione si conclude con i due che si baciano dopo che Ben ha guidato fino in fondo e ha aspettato per assicurarsi che Devi stesse bene.

Nella seconda stagione, iniziano brevemente a frequentarsi, ma ciò che Devi non menziona è che inizia anche a vedere la nave dei sogni Paxton Hall-Yoshida allo stesso tempo e quando questo fatto viene rivelato, entrambi i ragazzi la lasciano.

Entro la fine della seconda stagione, Devi e Paxton tornano insieme, ma viene lasciato intendere che Ben potrebbe provare ancora dei sentimenti per lei dopo che se ne è andato quando vede la coppia baciarsi.

Perché Ben chiama Devi “David” in Never Have I Ever?

Ben iniziò a chiamare Devi con il nome “David” come mezzo per prenderla in giro e mettersi sotto la sua pelle quando erano nella loro rivalità competitiva.

Devi ha lasciato scorrere il nome, ma ha sempre avuto una risposta spiritosa quando Ben ha iniziato a prenderla in giro per qualcosa.

Il nome fa parte della relazione della loro coppia sin dal primo episodio di Never Have I Ever e rimane ancora nella terza stagione.

Tuttavia, mentre la coppia si avvicinava verso la fine della prima stagione e nella stagione 2, Ben iniziò invece a chiamare Devi con il suo vero nome.

Ma dopo il dramma relazionale della seconda stagione, il soprannome di David ritorna.

I fan si sono divisi sul soprannome di “David”.

Sin dalla prima stagione, i fan di Never Have I Ever sono stati divisi sul soprannome di “David” di Ben.

Mentre alcuni vedono il soprannome come un simpatico vezzeggiativo, altri fan credono che Ben chiamando Devi “David” sia bullismo e rasenta il razzismo.

Un fan su Twitter, che è un fan del nome, ha scritto: “Sai cosa è carino? Come Ben chiama sempre Devi ‘David’.”

Mentre questo fan ha ribattuto: “Ben chiama Devi ‘David’ non è il simpatico soprannome Mindy [Kaling] pensa che sia…”

“L’intero Ben che chiama Devi ‘David’ non mi darà mai fastidio”, ha detto un altro. “Non è carino. È onestamente micro-aggressivo.

Tuttavia, questo spettatore, che è un fan del nome, ha detto: “Stai provando così tanto a fare il cattivo di Ben, arrenditi. Pensi davvero che DEVI, tra tutte le persone, lo sopporterebbe se le importasse davvero?

Ma alla fine, concludiamo con un fan che ha vissuto la stessa esperienza nella vita reale: “Il modo in cui Ben chiama Devi come ‘David’. Sono stato chiamato così da così tanti clienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Il dolore è reale”.

La stagione 3 di Never Have I Ever è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 12 agosto 2022.

