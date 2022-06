Perché “All American: Homecoming” non sarà su Netflix

Tutto americano: ritorno a casa non arriverà su Netflix. Questo nonostante Netflix abbia un interesse acquisito nello show, dato che (almeno negli Stati Uniti) portano le stagioni 1-4 dell’ammiraglia Tutti americani serie. Ecco perché non sarà su Netflix e dove invece è in streaming.

Creato da April Blair, Tutti americani è forse il titolo più popolare a venire ancora su Netflix come parte del vasto accordo The CW che ha visto tutti gli spettacoli pre-2019 arrivare su Netflix.

Nella stagione 3 episodio 17, intitolato Ritorno a casa abbiamo quello che viene chiamato un episodio pilota backdoor. Ciò significa che crea deliberatamente un nuovo spettacolo nell’episodio. Fan di L’ufficio ricorderà che la NBC l’ha provato nella stagione 9 con quello che sarebbe stato The Farm con Dwight Schrute ma non è arrivato a nulla.

Un Tutti americani Lo spinoff è in lavorazione dal 2020 con TVLine che ha riferito nel dicembre 2020 che stava andando avanti. Che poi è andato in onda a febbraio 2022 e si è concluso a maggio 2022.

Lo spin-off vedrà il ritorno del personaggio di Simone Hicks. Il pilot è interpretato anche da Peyton Alex Smith, Cory Hardrict, Kelly Jenrette, Sylvester Powell, Netta Walker e Camille Hyde, tutti pronti ad apparire anche nello spin-off.

Volere Tutto americano: ritorno a casa essere su Netflix?

Negli Stati Uniti, inizialmente abbiamo detto che non lo sapevamo, ma non per sperare. Nonostante i precedenti rapporti secondo cui alcuni titoli di The CW sarebbero stati acquistati individualmente su Netflix USA, non abbiamo ancora visto che ciò accada effettivamente.

Sulla base dei primi 10 dati, suggerirebbe che Netflix avrebbe dovuto provare e vincere i diritti di streaming per lo spettacolo data la connessione allo spettacolo principale, ma purtroppo non è probabile che accada.

Invece, i rispettivi proprietari di nuovi spettacoli su The CW li ricevono invece tramite il proprio servizio di streaming. Nella maggior parte dei casi ciò significa che gli spettacoli finora sono andati solo a due fornitori, HBO Max e Paramount+.

Questo è il caso di Tutto americano: ritorno a casa con lo spettacolo confermato per essere diretto su HBO Max nel giugno 2022.

Ora, se sei fuori dagli Stati Uniti, la risposta è più o meno la stessa, anche se a meno che tu non abbia HBO Max, probabilmente non sarai in grado di trasmettere lo spettacolo in streaming. Netflix a livello internazionale non trasmette le tre stagioni precedenti dello show principale e quasi certamente non riceverà il nuovo spin-off.

Ti piacerebbe vedere Tutto americano: ritorno a casa su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.