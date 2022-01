Perché After Life stagione 4 non sarà disponibile su Netflix

Anche se potrebbe non vantare un budget gigantesco come The Witcher, After Life di Ricky Gervais ha ancora trovato una casa amorevole su Netflix quando ha debuttato nel 2019.

Dopo un’assenza di quasi due anni, la commedia oscura è finalmente tornata su Netflix per la sua tanto attesa terza stagione.

Tuttavia, il nuovo lotto di episodi sarà l’ultima puntata di After Life, che ha lasciato i fan a chiedersi perché la stagione 4 di After Life non sarà pubblicata su Netflix.

Dopo la vita | Trailer ufficiale della stagione 3 | Netflix

BridTV

7548

Dopo la vita | Trailer ufficiale della stagione 3 | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/cACeal74sSc/hqdefault.jpg

935482

935482

centro

13872

Data di uscita e trama della terza stagione di After Life

La terza e ultima stagione di After Life è arrivata su Netflix il 14 gennaio 2022, quasi due anni da quando la seconda serie dello show è arrivata nell’aprile 2020.

Creato e interpretato da Ricky Gervais, After Life racconta la storia di Tony, uno scrittore di lungometraggi per il quotidiano locale la cui vita è stata sconvolta dopo la morte di sua moglie, Lisa.

Lottando per trovare una ragione per andare avanti, Tony riceve nuove speranze e fiducia nella terza stagione da coloro che lo circondano dopo aver precedentemente mirato a disprezzarli crudelmente in ogni possibile opportunità.

Netflix

Perché After Life non tornerà per la stagione 4

After Life di Ricky Gervais è la prima della sua serie che ha continuato per tre stagioni, tutte le precedenti creazioni sono terminate a due.

Tuttavia, l’attore e comico 60enne ha chiamato il tempo in After Life e ha confermato che non tornerà per una quarta stagione.

Parlando con Lauren Laverne di BBC Radio 6, Ricky Gervais ha detto che lo spettacolo era della “lunghezza perfetta” e che “Penso che 18 episodi siano il più lungo possibile”, suggerendo che lo spettacolo ha raggiunto il suo naturale punto finale.

Tuttavia, in un’intervista con Deadline, Gervais ha affermato che una quarta stagione dovrebbe probabilmente ancora accadere.

“Ogni volta che qualcuno mi chiede di avere un po’ di adrenalina sperando che non fosse così e di poterne fare un quarto”, ha spiegato. “So per certo che potrei. Ma il motivo per cui ho detto che è sicuramente la fine è che sarei stato vittima di bullismo e preso in giro per tornare indietro.

“È un gioco da ragazzi, dovrei fare un quarto”, ha continuato. “Dovrei farlo in termini economici e il pubblico lo adorerebbe, tutto punta verso di esso tranne che la quarta serie sarebbe buona come le prime tre e in realtà migliore perché non va bene che sia altrettanto buona”.

“Non voglio che rimanga oltre il suo benvenuto”, ha concluso Gervais.

Netflix

I fan vogliono ancora di più

Anche se After Life potrebbe volgere al termine con la stagione 3, i fan dello show sono ancora ansiosi che continui con molti che si rivolgono ai social media per chiedere di più.

Rispondendo a Ricky Gervais, un fan su Twitter ha scritto: “Grazie mille per After Life. Grazie per le risate e le lacrime. Sorprendente. Per favore, per favore, stagione 4.

Mentre un altro ha commentato: “@rickygervais Non ho dubbi che After Life Stagione 3 sarà un successo da record, e so che è l’ultima serie, ma se Dio venisse a dirti che era il suo programma preferito, prenderesti in considerazione di fare la stagione 4 ?”

E infine, questo fan ha riassunto i propri sentimenti in una gif ispirata ad After Life:

After Life stagione 3 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 14 gennaio 2022.

In altre notizie, il cast dell’episodio 9 della nona stagione di Father Brown: “The Enigma of Antigonish”