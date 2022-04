Per Jojo aggiornamenti sulla versione, cast, sinossi e altro ancora

Abbiamo sfogliato la lista dei film dell’estate 2022 di Netflix e dobbiamo dire che la formazione estiva sembra molto promettente. Una commedia dal titolo Per Jojo è sulla lista, e una volta che ti avremo detto la trama, vorrai vedere immediatamente il film.

Per Jojo è un film originale tedesco diretto da Barbara Ott da una sceneggiatura scritta da Stefanie Ren. Alexander Funk e Kai Kunnemann hanno firmato come produttori del film. Ott è noto per aver diretto i film I bambini corrono, Soleggiato e Belzebù. Ha anche diretto alcuni episodi della serie televisiva Druck.

Non si sa molto Per Jojoma ci siamo assicurati di condividere tutto ciò che sappiamo finora!

Per gli aggiornamenti sulla versione di Jojo

Quando Netflix ha pubblicato la sua lista di film dell’estate 2022, alla maggior parte dei film che fanno parte dell’elenco sono state fornite date di uscita. Sfortunatamente, lo streamer non ha annunciato la data di uscita ufficiale del film commedia. Tutto ciò che è stato dato è che il film arriverà sullo streamer quest’estate. Ciò significa che potremmo vedere il film da qualche parte tra giugno e settembre. Se tutto va bene, potremo vedere il film tra giugno o luglio. Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Per il cast di Jojo

Netflix non ha rivelato l’elenco completo del cast, ma sappiamo chi interpreterà i personaggi principali. Caro Cult guida il cast nei panni della protagonista, Paula. Nina Gummich interpreta Jojo, la migliore amica di Paula, e Steven Sowah interpreta Daniel.

Per la sinossi di Jojo

Parla di due migliori amiche (Paula e Jojo) che amano vivere la vita da single a Berlino, in Germania, finché Jojo non si innamora profondamente di un uomo della loro città natale. Paula non è contenta del nuovo stato di relazione di Jojo, quindi fa tutto il possibile per sabotare il matrimonio della sua amica.

Ecco la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Le migliori amiche Paula e Jojo si godono la vita da single a Berlino, ma quando Jojo si innamora perdutamente di un uomo della loro ex città natale, Paula fa tutto il possibile per impedire alla sua migliore amica del presunto più grande errore della sua vita: sposarsi .

Assicurati di rivisitare costantemente questo spazio perché condivideremo la data di uscita ufficiale e il trailer una volta che Netflix li rilascerà.