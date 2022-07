Per gentile concessione di “Stranger Things” 4, ora sappiamo da dove Otis ha tratto il suo senso della moda in “Educazione sessuale”

Cose più strane ci ha sicuramente riportato gli anni ’80. I vestiti, le macchine, la musica, i giochi, praticamente tutto dentro e intorno allo spettacolo urlava retrò. Coloro che hanno vissuto negli anni ’80 hanno nostalgia, e quelli che non l’hanno fatto, hanno avuto modo di sapere com’era a quei tempi. Allo stesso modo, c’è un’altra serie di successo su Netflix chiamata Educazione sessuale. Questo spettacolo, tuttavia, è ambientato sullo sfondo della Gran Bretagna, ma ha una forte atmosfera americana. Stranamente, abbiamo trovato qualcosa di simile che potrebbe stupirti. C’è una particolare somiglianza tra questi due spettacoli che ti farà ridere.

Ora devi pensare che potrebbe esserci una somiglianza nella musica o in qualche tipo di ambientazione. Ma questa volta è qualcosa di diverso!

LEGGI ANCHE: Netflix, la casa di “Stranger Things” ora desidera costruire il proprio “Star Wars”, ma come lo faranno?

È una GIACCA di Stranger Things

Aspetta, una giacca? Com’è possibile? Ma è! Bene, vogliamo che tu ripeta entrambi gli spettacoli nella tua testa e ci pensi! Che tipo di giacca è comune in entrambi gli spettacoli? Risolviamo il mistero. Devi ricordare Otis da Educazione sessuale, indossando sempre la sua giacca firmata.

Se hai guardato Cose più strane stagione 4, poi ricorderete due personaggi dello show che indossavano una giacca simile a quella di Otis.

Molto simile, vero? E stranamente, anche Joyce e Hopper hanno indossato a lungo questa giacca nella quarta stagione dello show. Abbiamo anche trovato un video in cui è stato accennato al fatto che Otis potrebbe aver avuto l’idea della sua giacca caratteristica. Guarda questo video”si chiama moda, cercala“.

Si scopre che questa giacca ha infastidito troppo la fidanzata segreta di Otis, Rubi. Vediamo se i produttori di Educazione sessuale porta dei vestiti nuovi per i nostri “mago del sesso” nella quarta stagione dello spettacolo!

LEGGI ANCHE: I fan hanno lasciato il cuore spezzato quando diverse star di “Educazione sessuale” chiudono le porte al ritorno della loro serie, seguiranno altri attori?

Il post per gentile concessione di “Stranger Things” 4, ora sappiamo da dove ha preso il senso della moda Otis in “Educazione sessuale” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.