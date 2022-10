“….per continuare a lavorare con Millie [Bobby Brown]” – Henry Cavill sul ritorno di Sherlock Holmes nel franchise di ‘Enola Holmes’ dopo la parte 2

Enola Holmes 2 ha lentamente iniziato a fare rumore mentre i registi aprono la strada alla sua uscita nel prossimo mese. Tuttavia, abbiamo notizie più importanti per te. Una raffica di interviste ha estratto molto dal nostro barone britannico, Henry Cavill. Prima della sua uscita, la star ha condiviso la sua esperienza di lavoro insieme a Millie Bobby Brown sui set. In effetti, Cavill ha anche rivelato i fagioli al suo ritorno nel franchise anche dopo la parte 2. E dirti una cosa, non ne abbiamo mai abbastanza del sano affetto e ammirazione che nutre per il suo co-protagonista.

Anche se quando era in corso la produzione del franchise cinematografico, Cavill era un po’ riluttante perché voleva che Millie avesse tutto senza che il suo ruolo di Sherlock oscurasse il suo. Tuttavia, ora le cose sono cambiate poiché Henry fornisce una commovente ragione per pensare oltre la parte 2, l’esatto opposto di ciò che ha affermato una volta.

Henry Cavill non poteva smettere di elogiare la co-protagonista Millie Bobby Brown

In un’intervista con Total Film Magazine, le speculazioni sul ritorno di Cavill nei panni dell’audace fratello maggiore dell’eroe sconosciuto della famiglia Holmes gli hanno fatto rivelare molto. L’A-lister di Hollywood è stato tutto elogiato per il suo co-protagonista diciottenne perché ammirava Brown’s “professionalità” e “energia fantastica” sui set. Pur esponendo altri importanti motivi, Henry ha anche sottolineato che “sarebbe molto eccitante continuare a interpretare il personaggio e continuare a lavorare con Millie”.

Oltre ad esso, Lo stregone lo ha detto la stella era importante che la sua parte anteriore sistemasse le cose. Elaborando ulteriormente, Henry ha spiegato di aver sempre avuto un talento per prevedere dove fosse diretto uno spettacolo particolare. Dai suoi anni di brillantezza e successo, ha sempre saputo se lo spettacolo avrebbe fatto un salto di qualità o sarebbe andato tutto in discesa. Tuttavia, sembrava Enola Holmes cadde in prima categoria per Cavill.

La stella così come il Cose più strane Evidentemente gli straordinari interpreti uccideranno la seconda puntata nel prossimo mese. Ovviamente ruoterebbe attorno a Enola che porta gloria al sottovalutato detective del clan Holmes. Tuttavia, lo Sherlock di Henry avrebbe anche più voce in capitolo rispetto al primo film.

Come ti sono piaciute le dinamiche di Henry Cavill e Millie Bobby Brown Enola Holmes 1 su Netflix? Quali sono le tue aspettative dal secondo film? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

