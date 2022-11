Per chi è la data di morte in Manifest stagione 4 parte 1? (spoiler)

Grazie a Netflix, Manifesto ha battuto il proprio Death Date e ha rilasciato la prima metà della sua quarta e ultima stagione. In Manifesto stagione 4 parte 1, due anni sono volati e i passeggeri del volo 828 stanno ancora cercando di sopravvivere alla loro imminente data di morte.

Per coloro che potrebbero essere un po’ confusi su quale sia la data della morte, sono passati cinque anni e mezzo dal ritorno del volo 828. Dal momento in cui i passeggeri sono tornati miracolosamente a casa, un orologio ha iniziato a ticchettare per farli scadere nell’esatto periodo di tempo che mancavano.

La data della morte (2 giugno 2024) incombe su Michaela, che assume il ruolo di capitano della scialuppa di salvataggio in assenza di Ben, e la squadra lavora 24 ore su 24 per assicurarsi che i passeggeri non muoiano. Ma qual è la nuova svolta per la data della morte Manifesto stagione 4?

Avvertimento: Spoiler avanti per Manifesto stagione 4 parte 1!

La data della morte cambia nella stagione 4 di Manifest?

Mentre la data di morte in sé non cambia, quelli che moriranno una volta arrivata la data lo fecero. Come vengono a sapere attraverso un Calling congiunto nell’episodio 9 della quarta stagione, la data della morte non è solo per i passeggeri del volo 828. Tutta l’umanità è a rischio di morire il 2 giugno 2024.

Arrivano a questa conclusione sulla base del fatto che i non passeggeri sono seduti sull’aereo nella loro chiamata condivisa. Zeke, Olive e Jared appaiono ciascuno nella Chiamata, nonostante non siano passeggeri. In precedenza, pensavano che sarebbero stati tutti giudicati insieme, ma non si erano resi conto fino a che punto “tutti” fossero davvero arrivati ​​fino ad ora.

Sfortunatamente, non hanno ancora trovato la soluzione per battere la data della morte. Angelina ha rubato l’Omega Sapphire, che è stato il più vicino possibile a trovare la chiave per sopravvivere. Ora che Cal si è ripreso dal cancro, potrebbe essere la prossima scommessa migliore per sconfiggere Angelina e la data di morte.

Pensi che i passeggeri salveranno il mondo dalla data della morte? Condividi i tuoi pensieri e le previsioni nei commenti e assicurati di guardare Manifesto stagione 4 parte 1 solo su Netflix!