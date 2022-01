Pensi di sapere tutto su Cobra Kai? Fai questo quiz per vedere se lo fai davvero.

Se guardi Cobra Kai, sai quanto Johnny odia i nerd. Ma è piuttosto ironico che ogni singola persona che guarda la serie Netflix diventi un nerd per lo spettacolo stesso; Johnny ci prenderà sicuramente a calci in faccia. Ad ogni modo, se credi di avere le carte in regola per diventare l’ultimo Cobra Kai Nerd, allora questa è la tua occasione. Mettiti alla prova prendendo questo Cobra Kai Quiz.

Bene, come sai, solo i migliori entrano nel Cobra Kai Dojo. Quindi, anche qui ti faremo attraversare diverse fasi, ed è solo dopo tutte le risposte corrette che ti sposterai verso l’alto. Quindi indossa il tuo Gis e preparati per le domande.

Cobra Kai Quiz Livello 1: Bert

Speriamo che tu sia serio su questo, perché se non lo sei, come ha detto Bert, “Stai andando giù, nerd!“

Completa il seguente Cobra Kai Creed: “Strike First, Strike Hard, …?”

Come si chiama la madre di Miguel?

Quando Daniel fa il suo breve viaggio nella città di Okinawa, quale cattivo incontra?

Quale animale è la mascotte della relazione tra Miguel e Samantha?

Vediamo se hai superato il livello Bert.

Quindi, se le tue risposte sono state No Mercy, Carmen Diaz, Chozen e Octopus, sei passato al livello successivo. Demetri ti aspetta.

Livello 2: Demetri

Ora, sappiamo tutti quanto sia intelligente questo giovane Demetri, quindi devi assolutamente impressionarlo per passare al livello successivo.

Quanti figli ha Ali?

Qual è la tecnica unica che Johnny insegna ai suoi studenti nella stagione 4 di Cobra Kai?

Qual è il nome del nuovo ragazzo che si unisce a Cobra Kai nella stagione 4?

Chi sono i due fratelli binari?

Per passare al terzo livello, le tue risposte devono essere: Due (2), Flying Tornado Kick (che Sam ha usato per battere Piper), Kenny e Demetri & Eli; in questo ordine. E se non sei arrivato al terzo round, beh, Demetri ha qualcosa da dirti “Un’altra settimana, un’altra gara di pipì. Beh, non dovresti essere sorpreso dal momento che ami così tanto pisciare.“

Cobra Kai Quiz Livello 3: Tory

Renderemo le cose più difficili a questo livello perché dobbiamo essere d’accordo con Tory. “Il mondo non mostra pietà. Allora perché dovremmo?“

Quali sono gli unici pronomi che Johnny Lawrence usa nel suo dojo?

Qual è il vero nome di P***s Breath?

Qual era il nome originariamente suggerito da Bert per Johnny’s Eagle Fang Karate?

Cosa ha scritto Yasmine sul cast di Demetri?

Se le tue risposte fossero: Sensei & Student, Mitch, Mongoose e “I love your Big D**K”, allora congratulazioni, sei ufficialmente nella big league di Cobra Kai mondo dei fan. Ora, l’unica cosa che si frappone tra te e la vittoria è il fondatore di Cobra Kai in persona, Kreese.

Livello 4: Cerchi

Preparati a dare la prova definitiva del tuo io nerd perché Kreese non sa come andare facile. Lui crede, “La misericordia è per i deboli.“

Quali sono le tecniche che Daniel insegna ai suoi studenti per anticipare gli attacchi?

Chi ha affrontato Sam nelle semifinali dell’All Valley Tournament?

Chi è stato sbattuto dalla finestra nell’invasione domestica dei LaRusso?

Le tue risposte devono essere: Shochu-Geiko e Kangeiko, Krupa e Bert. Se hai tutte le risposte giuste, ci congratuliamo con te per aver vinto l’All Valley Cobra Kai Quiz Championship!

Facci sapere come hai fatto nei commenti qui sotto. Vuoi testare il tuo Cobra Kai conoscenza di più? Fai questo quiz.

