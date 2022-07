Peccato originale su Netflix? (dove guardare in streaming)

Pretty Little Liars: Original Sin sarà presentato in anteprima il 28 luglio su HBO Max, fotografato da Barbara Nitke/HBO Max

Sono passati cinque anni da allora Piccole graziose bugiarde è finito e “Uber A” è stato finalmente smascherato per tutti noi, ma il Piccole graziose bugiarde il franchising sta ancora scalciando. Due spin-off falliti più tardi e siamo qui con una nuova iterazione della serie. Pretty Little Liars: peccato originale mira ad essere molto diverso dalle puntate precedenti in quanto è pubblicizzato come una serie horror con elementi slasher.

Sviluppato da Riverdale creatore Roberto Aguirre-Sacasa e Le terrificanti avventure di Sabrina la scrittrice Lindsay Calhoon Bring, Pretty Little Liars: peccato originale segue un nuovo gruppo di ragazze che iniziano a ricevere messaggi e minacce terrificanti da una persona misteriosa che si chiama “A”.

Nonostante le premesse simili, il nuovo spettacolo promette di essere più maturo e molto più terrificante della serie Freeform andata in onda per sette stagioni. E mentre ci sono easter egg e riferimenti allo spettacolo originale e ai libri, Pretty Little Liars: peccato originale segue un nuovo cast di personaggi originali interpretati da Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco.

Pretty Little Liars: Original Sin su Netflix?

Purtroppo no. Lo spettacolo originale non è più nemmeno su Netflix e non puoi nemmeno guardare la nuova serie sulla piattaforma. Ma ci sono altri programmi disponibili su Netflix che potrebbero graffiare il prurito per un dramma adolescenziale con elementi thriller. Al momento puoi eseguire lo streaming The Vampire Diaries, Riverdale, Piccole cose carine, Voi (non di adolescenti, ma di tono ravvicinato), 13 motivi per cui, Eredità, Cose più strane e Insaziabile.

Dove guardare Pretty Little Liars: Original Sin

L’unico posto che puoi guardare Pretty Little Liars: peccato originale è su HBO Max. Avrai bisogno di un abbonamento per accedere allo spettacolo. I primi tre episodi sono stati pubblicati il ​​28 luglio e i nuovi episodi usciranno ogni giovedì.

Non vedete l’ora di questo nuovo spettacolo nel Piccole graziose bugiarde franchising? Hai intenzione di guardare?