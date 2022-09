“Peccato, as*hole”: Ryan Reynolds si prende un’astuta vendetta sul co-presidente di Wrexham AFC per le riprese della sua colonscopia

Il supereroe Reel Ryan Reynolds è un eroe anche nella vita reale. Il comproprietario di Wrexham è attivamente coinvolto in molte cause sociali; ha anche incontrato i bambini negli ospedali del cancro durante il Piscina morta sparare. Ora, l’attore di serie A ha fatto di tutto e si è sottoposto a una colonscopia, insieme al socio in affari e amico Rob McElhenney. In tandem con quanto sia selvaggio il duo, la colonscopia di Ryan è stata filmata per farla vedere al mondo intero.

Il Avviso rosso l’attore ha subito un intervento chirurgico di colonscopia per aumentare la consapevolezza sul cancro al colon in collaborazione con Maximum Effort e Chrysi Philalethes per l’organizzazione no-profit Lead from Behind. Tutto è iniziato con Ryan che ha perso una scommessa con Rob, a condizione che la colonscopia del primo fosse filmata se avesse perso la scommessa. E bene lo fece, ma quello che venne dopo fu la sua astuta vendetta contro il Mitica ricerca attore.

Ryan Reynolds si è vendicato con il suo co-presidente di Wrexham

I 6 sotterranei l’attore, per salvare vite umane, ha filmato la sua procedura di colonscopia. In un video caricato sul canale di Ryan Reynolds, sia lui che Rob hanno discusso le misure per prevenire il cancro al colon. Secondo Rob, Ryan ha dovuto filmare il suo intervento chirurgico al colon se il primo non impara il gallese entro un anno.

Bene, Rob continua a parlare in gallese, vincendo la scommessa. Ryan, fuori dalla scommessa persa e dalla campagna di sensibilizzazione sociale, ha accettato di sottoporsi all’intervento chirurgico in associazione con Colorectal Cancer Alliance. L’operazione procede senza intoppi. Ma Ryan non aveva finito, voleva tornare al vincitore della scommessa.

Quindi per il prossimo turno, il Avviso rosso l’attore ha chiesto a Rob se vuole trasmettere anche la sua colonscopia. Rob scosse la testa e disse chiaramente di no all’avere i suoi affari di colon in modo che il mondo lo vedesse. Ma Reynolds, essendo il suo io spiritoso, andò, “Peccato, stronzo. Perché l’abbiamo filmato”. La scena prosegue poi in modo esilarante con il turno di Rob in ospedale che indossa il berretto del paziente.

Mentre il dottore spiega come il cancro al colon sia una condizione prevenibile e che i test regolari aiutano, Rob viene portato nella sala operatoria con uno staff medico che gli dice che osserva la malattia di Rob. Benvenuto a Wrexham docuserie. Il fotogramma successivo mostra un stordito Rob McElhenney che si sveglia dal suo intervento chirurgico di successo. Il video si conclude con un Ryan vendicato e contento che dice: “Beh, non sembrava così male.“

L’idea di promuovere sia il loro club di Wrexham sia di diffondere la consapevolezza sul cancro al colon era piuttosto interessante. Quanto ami questo duo malvagio? Commenta e facci sapere.

