Pearl è in streaming su Netflix? (dove guardare)

L’attesa è finita. Perla con Mia Goth è ora fuori! Ma dove puoi vedere questo attesissimo film? Come sempre, ti abbiamo coperto. Abbiamo condiviso dove puoi guardarlo in basso.

Perla è un film horror diretto da Ti West da una sceneggiatura co-scritta da West e Mia Goth. È un prequel di X, che è stato anche diretto, scritto e prodotto da West. Inoltre, è stato coprodotto da A24 e Little Lamb Productions.

Mia Goth riprende il suo ruolo nel prequel come Perla, ma questa volta gli spettatori possono vedere la storia delle origini del cattivo titolare, che è ambientata nel 1918. Mentre vive nella fattoria isolata della sua famiglia, Pearl sogna una vita da celebrità ma è trattenuta da perseguire i suoi sogni perché deve prendersi cura del padre malato e obbedire alla sua prepotente madre religiosa. Questo la fa diventare risentita e piena di odio che alla fine la porta a diventare un feroce assassino.

Il resto del talentuoso cast è composto da David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland, Emma Jenkins-Purro e Alistair Sewell.

Pearl è su Netflix?

Sfortunatamente, il film horror non è in streaming su Netflix. C’è la possibilità che il film possa essere disponibile per lo streaming su Netflix in futuro, ma al momento non è così. Tuttavia, lo streamer ha molti altri buoni film horror sulla sua piattaforma. Ti consigliamo di fare il check-out Esso, Ragazza al terzo piano, La Casa Aperta, Il massacro della motosega nel texas e il Trilogia della strada della paura.

Dove guardare Perla

Dal 16 settembre Perla uscirà esclusivamente nelle sale. Puoi trovare le proiezioni vicino a te e acquistare i biglietti attraverso siti Web come Fandango e AMC Theatres. Inoltre, molto probabilmente sarai in grado di acquistare o noleggiare il film in un secondo momento su servizi come Amazon Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu, ecc. Dovremo aspettare e vedere quale servizio di streaming sarà essere disponibile su.

Guarda l’emozionante trailer ufficiale qui sotto!