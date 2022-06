Peaky Blinders e First Kill

Il secondo fine settimana di giugno è alle porte ed è tempo di decidere cosa mostra Netflix di abbuffarsi. Questo mese, Netflix ha un’ampia varietà di nuove uscite per farti divertire felicemente. Controlla l’elenco qui. Di seguito sono riportati i nostri consigli per spettacoli degni di nota, uno con una nuova stagione e altri che hanno appena pubblicato il primo.

Cose più strane è ancora fermo al primo posto nella lista dei 10 migliori programmi TV di Netflix. Tutti americani, The Lincoln Lawyer, Ozark, Teenage Mutant Ninja Turtles, e il pavimento è lava ci sono altri in questa lista per questa settimana.

Se desideri mixare alcuni film questo fine settimana, l’elenco dei 10 migliori film vede nuovi titoli come Attività febbrile e Intercettore e alcuni preferiti più vecchi come Titantic, Dumb and Dumber, The Hurt Locker, e M:I Mission Impossible. Qualunque sia il genere di film per cui sei dell’umore giusto, Netflix ha numerose scelte per farti divertire tutto il fine settimana.

I migliori nuovi programmi Netflix dell’11 giugno 2022

Ecco alcuni ottimi consigli per gli spettacoli Netflix.

Peaky Blinders stagione 6

La sesta e ultima stagione del dramma poliziesco britannico Peaky Blinders è ora disponibile su Netflix. I fan di questa serie hanno atteso con ansia questa versione.

Cillian Murphy interpreta Thomas Shelby, il leader dei Peaky Blinders, una banda criminale liberamente basata su una vera banda attiva a Birmingham, in Inghilterra, dal 1880 al 1910. La serie inizia con l’ascesa di Shelby come boss del crimine e segue l’espansione locale e internazionale della banda. La sesta stagione inizia quando il proibizionismo viene abrogato negli Stati Uniti e il partito nazista prende il controllo in Germania.

Prima uccisione

Prima uccisione è un dramma per adolescenti soprannaturale basato sul racconto omonimo del creatore della serie VE Schwab. Schwab è il produttore esecutivo con Emma Roberts, Felicia D. Henderson e Karah Preiss.

La prima stagione di Prima uccisione è composto da otto episodi che sono ora tutti disponibili per lo streaming. Questa serie segue Juliette, un’adolescente vampira che ha bisogno di prendere il suo posto nella sua potente famiglia di vampiri facendo la sua prima uccisione. Mette gli occhi su una nuova arrivata, Calliope, ma è sorpresa di scoprire che fa parte di una famiglia di cacciatori di vampiri.

La serie vede come protagonisti Sarah Catherine Hook nei panni di Juliette e Imani Lewis nei panni di Calliope. A loro si uniscono Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Jason Robert Moore, Gracie Dzienny, Will Swenson, Phillip Mullings Jr., Dominic Goodman, Dylan McNamara, MK xyz, Jonas Dylan Allen e Roberto Mendez.

Mantieni dolcezza: prega e obbedisci

Un’altra nuova aggiunta alla linea crescente di funzionalità true-crime di Netflix è Mantieni dolcezza: prega e obbedisci. Questa miniserie in quattro parti si tuffa sull’ascesa del presidente della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Warren Jeffs, e sullo scioccante caso criminale.

La docuserie, diretta dalla regista vincitrice di Emmy e Peabody Award Rachel Drtzin, utilizza filmati mai visti prima e storie personali strazianti riguardanti matrimoni e gravidanze forzate di minorenni e gli abusi sessuali, fisici e psicologici che le vittime hanno subito sotto la guida di Jeffs.

Sopravvivere all’estate

Il dramma adolescenziale australiano Sopravvivere all’estate è una serie originale Netflix che ha rilasciato la sua prima stagione composta da 10 episodi.

Summer Torres è un’adolescente ribelle di Brooklyn mandata a vivere a Great Ocean Road, Victoria, Australia, con amici di famiglia dopo essere stata cacciata da un’altra scuola privata. Sebbene all’inizio fosse molto contraria all’idea, con sua grande sorpresa, si innamora della piccola città di Shorehaven e impara persino a godersi il passatempo preferito della gente del posto, il surf.

Sky Katz interpreta Summer e il cast aggiuntivo include Kai Lewins, Lilliana Bowrey, Joao Gabriel Marinho e Savannah La Rain.

La madre perfetta

Il thriller francese La madre perfetta è stato recentemente rilasciato sullo streamer. Questa serie è basata sul romanzo di Nina Darnton e diretta da Frédéric Garson.

La madre perfetta emana alcune vibrazioni di Harlan Coben quando vede una madre alla ricerca frenetica di prove per scagionare sua figlia da un omicidio che è sicura che sua figlia non abbia commesso. Mentre muove il cielo e la terra per trovare gli indizi per ripulire suo figlio, scopre cose che le fanno iniziare a mettere in dubbio l’innocenza di sua figlia nel crimine.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana?