Peaky Blinders è 14 volte più popolare delle serie nazionali, afferma una ricerca

La sesta stagione di Peaky Blinders è appena stata rilasciata su Netflix India, ma quanto è popolare l’iconica serie di gangster nell’Asia meridionale?

Peaky Blinders rimane una delle serie britanniche migliori e più popolari al mondo. Tuttavia, i fan internazionali hanno dovuto aspettare pazientemente che la sesta e ultima stagione venisse presentata in anteprima su Netflix, dopo la sua trasmissione nel Regno Unito all’inizio di quest’anno.

Sebbene lo spettacolo sia amato dai fan di tutto il mondo, lo spettacolo ha accumulato un seguito significativo in India, dove la serie è mostrata sulla versione nazionale di Netflix. Oggi, mentre la sesta stagione di Peaky Blinders arriva sulle piattaforme Netflix in tutto il mondo, una nuova ricerca ha rivelato quanto sia popolare la serie tra il pubblico indiano.

La sesta stagione di Peaky Blinders arriva finalmente su Netflix India

Peaky Blinders è finalmente tornato su Netflix; oggi, 10 giugno, è stata presentata in anteprima la sesta e ultima stagione sul gigante dello streaming di tutto il mondo.

L’ultima trasmissione stagionale della serie è stata trasmessa in anteprima sulla BBC nel Regno Unito il 27 febbraio di quest’anno, con il finale in anteprima il 3 aprile.

Una media sorprendente di 5,42 milioni di britannici si è sintonizzata ogni settimana per la sesta stagione, con il primo episodio effettivamente visto da oltre 6,58 milioni di persone, il più alto numero di spettatori nella storia della serie.

L’ultima stagione include sei episodi, tutti ora disponibili sulle piattaforme Netflix di tutto il mondo:

S6 episodio 1 – “Black Day”

S6 episodio 2 – “Camicia nera”

S6 episodio 3 – “Oro”

S6 episodio 4 – “Zaffiro”

S6 episodio 5 – “La strada per l’inferno”

S6 episodio 6 – “Chiave e serratura”

I nuovi utenti di Netflix India possono accedere alla stagione 6 di Peaky Blinders con uno dei seguenti pacchetti di abbonamento:

Piano Mobile: Rs 149 al mese, un solo dispositivo mobile con risoluzione SD

Piano di base: Rs 199 al mese, un dispositivo con risoluzione SD

Piano standard: Rs 499 al mese, due dispositivi simultanei con risoluzione HD

Piano Premium: Rs 649 al mese, quattro dispositivi simultanei con risoluzione Full HD

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 🌧️🌧️🌧️🌧️🕴️In una tempesta in arrivo… LA STAGIONE FINALE DI PEAKY BLINDERS È ORA IN STREAMING 🥳 pic.twitter.com/SvXZqvBgDU — Netflix India (@NetflixIndia) 10 giugno 2022

Quanto è popolare Peaky Blinders in India?

Peaky Blinders è estremamente popolare in tutto il mondo, ma la serie ha catturato particolarmente il pubblico indiano.

Ora, nuove statistiche di ricerca di Parrot Analytics hanno rivelato che, negli ultimi 30 giorni, la domanda del pubblico per Peaky Blinders è 14,2 volte superiore alla media delle serie TV in India!

Questo è contrassegnato come “Eccezionale” con solo il 2,7% di tutti gli spettacoli nel mercato indiano con questo livello di domanda, classificandosi nel 99,8° percentile per gli spettacoli all’interno del genere Drammatico.

In modo affascinante, l’outlet condivide anche che l’India è in realtà il settimo pubblico più grande per i contenuti di Peaky Blinders in tutto il mondo in termini di “viaggiabilità” (un modo per confrontare la domanda con il pubblico del Regno Unito):

Regno Unito: 100%

Stati Uniti: 89%

Brasile: 81%

Russia: 74%

Francia: 63%

Australia: 59%

India: 59%

Paesi Bassi: 57%

Spagna: 56%

Germania: 56%

Tuttavia, la popolarità di Peaky Blinders in India può essere vista anche sui conteggi delle visualizzazioni del trailer di YouTube per i vari canali internazionali di Netflix. Sorprendentemente, il trailer della sesta stagione sul canale YouTube di Netflix India è stato visto oltre 493.000 volte.

In confronto, lo stesso trailer su Netflix Turkiye (Turchia) è stato visto 252.000 volte, Netflix Italia (Italia) ha raccolto solo 195.000 visualizzazioni e Netflix Francia solo 92.000 visualizzazioni.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Un Peaky Blinder, una White Tiger, un Pinkman, un Professor e un Sattu Bhaiya sono entrati in una fan art ed è la cosa più tosta che abbiamo visto oggi 💥 pic.twitter.com/Wipl5H1w7k — Netflix India (@NetflixIndia) 23 maggio 2021

Quali sono le prospettive per i Peaky Blinders?

Purtroppo, la saga di Peaky Blinders sta volgendo al termine, ma c’è ancora un ultimo titolo da rilasciare e no, non è una settima stagione come molti fan avrebbero potuto aspettarsi.

Dopo l’annuncio che la sesta stagione sarebbe stata l’ultima puntata, il creatore Steven Knight ha confermato che durante la pandemia era stato deciso che sarebbe stato prodotto un film di durata futura invece della settima stagione.

“Il COVID è arrivato e abbiamo perso un anno di produzione. Quindi abbiamo messo insieme le nostre teste e abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea fare un film invece di fare la settima serie”. – Steven Knight, tramite Variety.

Parlando con Variety del film in uscita, Knight ha dichiarato: “Siamo in fase di sviluppo. È un’idea completamente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine”.

“Penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da essa ci saranno cose che non chiamo spin-off, ma ci saranno altri programmi TV da cui spero usciranno [it], che continuerà a raccontare la storia di questa parte della società e di questa famiglia”. – Steven Knight, tramite Variety.

Tuttavia, la porta è stata lasciata intenzionalmente aperta in modo che possano essere prodotte future serie spin-off e sequel che seguano il franchise.

THERE’S A PEAKY BLINDER MOVIE COMING OUT!?!! — AK🇦🇫🇧🇩🇵🇸 (@amar_khannn) June 8, 2021

