“Peak show”: i fan corrono su Twitter per elogiare il nuovo anime di Netflix “Tekken: Bloodline”

Quando un adattamento di un gioco compare nei titoli dei giornali tra l’abbondanza di comunicati stampa, c’è quasi un inevitabile senso di terrore. Per qualsiasi ragione, la razza umana non è in grado di rappresentare con precisione i videogiochi, e questo deve essere discusso. Ma finalmente abbiamo una risposta degna. Dopo anni di ripetuti tentativi ed errori, abbiamo finalmente l’adattamento perfetto per il gioco Tekken: Stirpe.

L’anime è stato rilasciato poche ore fa. E sembra che Netflix abbia ottenuto un’enorme vittoria nella serie anime. I fan sono estremamente contenti dello streamer per essere rimasto fedele al materiale originale e la creazione di un anime degno vale l’attesa. Diamo un’occhiata alle altre cose che dicono i fan.

I fan adorano Tekken: Bloodline su Netflix

Per chi non conosce Tekken: Stirpela serie è ambientata canonicamente nella storia dell’IP del gioco. Jin Kazama si esercita con la madre tra Tekken 2 e Tekken 3. Dopo che l’addestramento di Jin è stato completato, l’anime va alla ricerca di vendetta contro suo padre. Dal primo giorno del progetto, Netflix ha spiegato di rimanere fedele alla fonte originale e di creare le serie più autentiche.

E sembra che abbiano consegnato proprio questo. L’anime è in streaming per ore e i fan lo stanno già adorando. Il più grande vantaggio del Originale Netflix sembra essere suo azione e rappresentazione accurata dei personaggi dei giochi. Da allora molti hanno utilizzato Twitter come piattaforma per esprimere la loro ammirazione per lo spettacolo.

Alcuni dei tweet dei fan felici di Tekken: Bloodline sono:

Ho appena finito Tekken Bloodline. Da grande fan di Tekken, questa serie era assolutamente ciò che dovrebbe essere. Fedele alla storia principale di Tekken 3. Lo consiglio vivamente ai giocatori di Tekken a cui piace la storia di Mishima Tekken. Mi piacerebbe una seconda stagione! #TekkenBloodline pic.twitter.com/yBCryo45yG — Wolf Gang Mishima (The Resident Evil Expert) (@WolfGangMishima) 18 agosto 2022

SPETTACOLO DI PICCO BTW. ANDATE TUTTI A GUARDARE TEKKEN BLOODLINE ORA! https://t.co/aAZDRq9n24 — Loomie (@SCR_Loomie) 18 agosto 2022

Questo anime di Tekken Bloodline è pazzesco nel senso che Netflix sta effettivamente prendendo e utilizzando il materiale sorgente pic.twitter.com/gFBfaULpm3 — Damez (@DilligentHITMAN) 18 agosto 2022

Se non hai intenzione di guardare l’anime di 6 episodi. Ecco un thread di tutti gli scatti di King in Tekken Bloodline. https://t.co/uTBiwdjBLA — Sodders (@SoddersLiger) 18 agosto 2022

Tekken:Bloodline Rating: 8/10! L’anime era buono, anche se alcuni potrebbero non essere andati come immaginavo. Quando ho visto Steve e Hwoarang, ho pensato che sarebbero stati rivali nell’anime ma mi sbagliavo. Sarebbe davvero fantastico se lo facessero! #TekkenBloodline #TEKKEN #TEKKEN7 pic.twitter.com/AoPRrz8OTS — Asaka (@NevoXvc) 18 agosto 2022

Fare il tifo per i personaggi di Tekken Bloodline come se fossero Evo Finals… pic.twitter.com/UoeAbyn3ew — RIZE | SpiraNick (@IronFistSpira) 18 agosto 2022

Tekken: Bloodline è una fantastica rivisitazione degli eventi di Tekken 3 in modo ben raccontato e conciso. Concentrandosi principalmente su Jin, gli eventi si svolgono bene e forniscono informazioni sufficienti per raccontare una storia. I piccoli cambiamenti di caratteri e sguardi non sembrano troppo fuori luogo. Nel complesso un ottimo momento imo! pic.twitter.com/SbvbdKWnsa — DarKaoZ (@DarKaoZ) 18 agosto 2022

Non un anime perfetto

In nessun senso lo è Tekken: Stirpe uno spettacolo assolutamente perfetto. L’anime ha i suoi difetti, con qualche scoperta troppi flashback negativi nello show. Ma nonostante tutte le carenze, con solo sei episodi ogni mezz’ora, l’anime racchiude in modo divertente due ore orologio che lascerà i fan estremamente soddisfatti e desiderosi di altro.

LEGGI ANCHE: Netflix svela il trailer dell’adattamento più accurato dei videogiochi, Tekken: Bloodline

Avete ascoltato in streaming l’anime su Netflix? Facci sapere se ti è piaciuto o meno.

Il post “Peak show”: i fan si precipitano su Twitter per lodare il nuovo anime di Netflix “Tekken: Bloodline” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.