Paul Giamatti è in Better Call Saul stagione 6?

Come spin-off di Breaking Bad, parte del divertimento con Better Call Saul è stata la previsione di volti familiari che potrebbero apparire. In effetti, un certo numero di Breaking Bad-i cameo ispirati sono stati sparsi per tutta la serie.

Creato da Vince Gilligan e Peter Gould, il thriller poliziesco e il dramma legale ci hanno riuniti con l’avvocato titolare di Bob Odenkirk quando è stato presentato per la prima volta nel 2015. Da allora, alcuni hanno continuato a considerare la serie con una stima ancora maggiore rispetto al suo predecessore.

Immergendosi nella sesta stagione, i cameo sono stati probabilmente più grandi che mai.

Anche se riconoscerai alcune delle ovvie aggiunte alla stagione, la presenza di aggiunte completamente nuove potrebbe lasciare qualche rimescolamento per ricordare dove hanno già visto gli attori. Questo ci porta all’episodio 11, intitolato Breaking Bad. Paul Giamatti è in Better Call Saul?

Paul Giamatti è in Better Call Saul?

No, Paul Giamatti non è in Better Call Saul.

L’acclamato attore americano non è mai apparso nella serie, quindi spieghiamo da dove deriva l’incertezza; in realtà ci sono due ragioni.

Ricordando la puntata, Gene sta preparando un nuovo piano e la prima vittima è un uomo di nome Alfred. Lui e Gene stanno bevendo in un bar, anche se Gene si sta infilando il drink nella manica con un aggeggio, dando ad Alfred l’illusione che venga martellato insieme a lui.

Alcuni potrebbero pensare che l’attore assomigli a Paul Giamatti, ma in realtà è Devin Ratray, un attore che molti potrebbero conoscere meglio come Buzz dell’iconico classico A casa da solo. Per voi fan del cinema, ha anche recitato in artisti del calibro di Alexander Payne Nebraska e quello di Jeremy Saulnier Rovina blu.

Un’altra delle vittime – che apprendiamo è malata di cancro – è senza nome, ma alcuni telespettatori erano anche incerti se fosse interpretato da Paul Giamatti. In sostanza, abbiamo due campi che scambiano gli artisti per il Lateralmente attore.

Tuttavia, la vittima della truffa del cancro è in realtà interpretata da Kevin Sussman, meglio conosciuto come Stuart Bloom La teoria del Big Bang.

“Kevin Sussman porta grande energia a Paul Giamatti”

Alcuni fan di Better Call Saul hanno citato Paul Giamatti nei recenti tweet.

Alcuni riconoscono gli attori e sostengono una somiglianza, mentre altri non erano del tutto sicuri che fosse Paul a recitare nella puntata.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Quanti episodi di Better Call Saul sono rimasti?

La sesta stagione di Better Call Saul è composta da 13 episodi. Quindi, sono rimasti solo altri due episodi dopo aver verificato la puntata di cui sopra.

Tuttavia, se sei qualcosa come Bob Odenkirk, ti ​​consigliamo di rivisitare Breaking Bad subito dopo.

“So che vorrò vedere di nuovo “Breaking Bad””, ha spiegato a Looper. “Non appena avrò finito di guardare questa stagione di Better Call Saul. Non so se qualcuno farà un super taglio, ma potrebbe essere fantastico.