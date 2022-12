Patrimonio netto di Tami Roman (e 5 cose che non sapevi su di lei)

Tami Roman è un personaggio televisivo affermato noto per aver recitato in serie di realtà di lunga durata come Il mondo reale e Mogli del basket. Non solo Tami è considerato uno di Mogli del basketstar emergenti, ma è anche un’attrice, modella e imprenditrice che è apparsa in molti spettacoli e progetti diversi nel corso degli anni.

Con l’aggiunta di Netflix Mogli del basket al loro catalogo, molti nuovi fan probabilmente scopriranno Tami e si troveranno curiosi del suo successo al di fuori dello spettacolo e nel mondo degli affari. È sposata con il giocatore di football della NFL Reginald Youngblood dal 2018 e condivide due bellissime figlie con il suo ex marito, il giocatore della NBA Kenny Anderson.

Qual è il patrimonio netto stimato di Tami Roman?

Secondo Celebrity Net Worth, Tami Roman ha un patrimonio netto stimato di circa $ 3,5 milioni. Quei soldi derivano dalla sua lunga carriera di attrice, ospitando lavori, merce e molto altro.

Lo US Sun riferisce che il Mogli del basket le star guadagnavano circa $ 7.500 per episodio nei primi giorni dello show, ma poiché Tami era nello show da molto tempo, probabilmente ne ha guadagnati di più negli episodi successivi. Sono sicuro che ora guadagna molto di più con tutti i suoi altri progetti e lavori televisivi, anche se ha lasciato la serie VH1 alla fine della sua ottava stagione. Non sarei sorpreso se il suo patrimonio netto effettivo fosse superiore a $ 3,5 milioni.

Tami Roman recita al fianco di Octavia Spencer nella serie di Apple TV+ Truth Be Told

Abbiamo già stabilito che Tami Roman è una notevole star della televisione di realtà, ma sapevi che è apparsa anche in diversi drammi sceneggiati? Ha iniziato la sua carriera nella serie di realtà Il mondo reale: Los Angeles prima di apparire in spettacoli come Sposato con figli, Sabrina l’adolescente strega, Summerlande diversi film e speciali

Nel 2021, l’attrice ha ottenuto un ruolo ricorrente nel thriller di Apple TV+ A dire il vero stagione 1 con Octavia Spencer. È stata promossa a una serie regolare nella stagione 2 e probabilmente tornerà per la sua terza stagione. Tami è anche la protagonista della serie drammatica BET Casa di Vicious.

Haus of Vicious è in parte basato sulla vita di Tami Roman

Come ho detto sopra, Tami è attualmente protagonista della serie BET Casa di Viciousma potresti non sapere che la serie è parzialmente basata sulla sua vita.

Ha cercato di plasmare il suo personaggio, Chantal, usando le sue esperienze. Come Chantal, Tami ha avuto persone care con problemi di dipendenza. Tami attribuisce anche a sua madre l’ispirazione per il ruolo.

“Mia madre era una disciplinare. Ha svolto tre lavori ed era un genitore single. È stata molto dura con me nell’aspetto di imparare rapidamente come navigare nella vita perché nessuno ti dà niente “, ha detto a MadameNoire.

Tami Roman ospita uno spettacolo che fa esplodere gli imbroglioni.

Sapevi che Tami ospita la serie VH1 Infedele: Colto in flagrante? È una serie che aiuta le vittime di infedeltà a ottenere giustizia. Lo show sta facendo il casting per la sua seconda stagione in questo momento.

Il suo coinvolgimento nello spettacolo non è sorprendente quando sai che è coautrice del libro di auto-aiuto Padrona 101 con Wendy J. Turner per aiutare le persone a creare “relazioni a prova di imbroglio”.

Tami Roman era precedentemente in un gruppo di ragazze R&B.

A volte le persone dimenticano che Tami è una cantante di talento. Faceva parte di un gruppo di ragazze R&B chiamato Reality, anche se il nome del gruppo è stato successivamente cambiato in Female.

Tami Roman ha una serie web esilarante chiamata Bonnet Chronicles

Abbiamo già stabilito che Tami è un’attrice di talento. Tuttavia, riesce a mostrare le sue doti comiche nelle sue serie web Cronache di Bonnet, una miniserie con script sul servizio in abbonamento TIDAL. Ha anche un Instagram ufficiale @officialbonnechronicles.

“Bonnet Chronicles per TIDAL è una mini serie web sceneggiata basata sul personaggio Instagram di Tami Roman Bonnet Chronicles ‘Petty Betty’ e la sua stravagante famiglia. La serie segue Betty mentre cerca di mantenere a galla la sua vita, gestire le relazioni familiari e dare il via alla sua carriera comica alle prime armi, che alla fine porta alla nascita di Bonnet! condivide la descrizione ufficiale su TIDAL.

Guarda Tami Roman dentro Mogli del basketora su Netflix!