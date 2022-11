Patrimonio netto di Lauren Conrad (e 5 cose che non sapevi sulla star di Laguna Beach e The Hills)

Quando abbiamo incontrato Lauren Conrad per la prima volta nel 2004, era un’adolescente dal viso fresco che recitava nel reality di MTV Laguna Beach: la vera contea di Orange. È diventata rapidamente la fidanzata d’America per la generazione millenaria, la ragazza della porta accanto a cui tutti possiamo guardare.

Conrad ha continuato a documentare la sua vita nel Laguna Beach serie spin-off Le colline per quattro stagioni e mezzo. Per sei anni, la sua vita, la sua carriera e le sue relazioni si sono svolte su MTV e nei media, con il mondo che ha pesato sui vari colpi di scena dentro e fuori dallo schermo.

Da quando si è lasciata alle spalle i reality, Lauren Conrad ha lavorato per iniziare una carriera nel settore della moda, che ha proseguito Le colline. Ha lanciato marchi e aziende di successo, scritto libri e messo su famiglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex di MTV come la serie di realtà che ha debuttato su Netflix nell’autunno 2022.

Qual è il patrimonio netto stimato di Lauren Conrad?

Quando guardi Laguna Beach, noterai che la maggior parte dei membri del cast è cresciuta ricca. Beh, almeno i loro genitori avevano soldi. La famiglia di Lauren Conrad viveva in una splendida casa nella cittadina costiera della California meridionale e, dopo aver recitato negli spettacoli di MTV, ha fatto fortuna.

Secondo Celebrity Net Worth, Lauren Conrad ha un patrimonio netto stimato di circa $ 40 milioni. Ovviamente, la star ha fatto i suoi soldi recitando Le colline oltre a costruire il suo impero come stilista e autrice.

Il Daily Beast ha riferito che Conrad ha guadagnato circa $ 125.000 per episodio Le colline, e secondo Glamour nel 2019, la linea LC Lauren Conrad di Conrad presso Kohl’s accumula circa il 42% delle vendite annuali dell’azienda di $ 19 miliardi. Riceve certamente una parte di quei proventi.

Quanti soldi guadagna Lauren Conrad dai social media?

Secondo un rapporto del 2021 di Top Dollar, Conrad ha fatto banca su Twitter da 95 tweet sponsorizzati, che hanno portato a un reddito stimato di $ 3 milioni. Quella cifra ha facilmente guadagnato al designer quasi il doppio di quello che il resto dei primi 20 influencer di bellezza hanno ricavato dai tweet sponsorizzati.

Conrad ha anche collaborato con marchi come Hello Fresh e Planet Oat per sponsorizzazioni su Instagram, che hanno portato entrate oltre ai suoi marchi.

Quando Lauren Conrad aveva 23 anni, lanciò la sua famosa linea Kohl’s

Mentre ci sto ancora lavorando Le colline, Conrad ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento The Lauren Conrad Collection nel 2008. Nell’autunno del 2009, ha collaborato con Kohl’s per LC Lauren Conrad, che rimane ancora un marchio importante per il rivenditore nel 2022. Dal suo lancio, Conrad ha disegnato abbigliamento e accessori , prodotti per la casa, costumi da bagno e altro sotto l’etichetta.

Poiché la linea ha continuato ad avere successo, Conrad ora disegna anche abbigliamento per bambini con la sua linea The Little Co. per Kohl’s. Si è anche ramificata nei cosmetici con Lauren Conrad Beauty e nei profumi con la sua prima fragranza per Scent Beauty chiamata LOVED.

Lauren Conrad è la star di The Hills più popolare su Instagram con quasi 6 milioni di follower

A causa della sua presenza duratura come influencer naturale piuttosto che artificiale, Conrad ha costruito un forte seguito sui social media. Coloro che la seguono sin dai suoi giorni su MTV si fidano di lei per fornire i migliori consigli su moda, bellezza e altro ancora. Conrad ha attualmente 5,9 milioni di follower su Instagram, il che la rende la star più seguita di Le colline, con Kristin Cavallari al secondo posto con 4,5 milioni di follower.

Dopo aver recitato in The Hills, Lauren Conrad ha scritto nove libri e creato marchi di lifestyle

Dopo i primi 10 episodi di Le colline stagione 5, Conrad ha lasciato la serie per perseguire altre opportunità di carriera. Ovviamente, una di queste opportunità era il suo marchio Kohl’s, ma ha anche scritto nove libri, inclusi sei romanzi e tre guide sullo stile di vita. Ecco tutti e nove i libri di Lauren Conrad:

LA Candy (2009)

Dolci piccole bugie (LA Candy #2) (2010)

Zucchero e spezie (LA Candy #3) (2010)

Stile Lauren Conrad (2010)

Il gioco della fama (2012)

Lauren Conrad bellezza (2012)

Starstruck (The Fame Game #2) (2012)

Infame (The Fame Game #3) (2013)

Lauren Conrad festeggia (2016)

Il marito di Lauren Conrad, William Tell, era un chitarrista della band Something Corporate

Conrad ha iniziato a frequentare l’ex chitarrista e cantante dei Something Corporate William Tell nel 2013. La coppia si è fidanzata nel 2013 e si è sposata a settembre 2014. Hanno due figli insieme: William “Liam” James Tell, nato nel 2017, e Charles “Charlie” Wolf Tell , nata nel 2018. Tell si è laureata in giurisprudenza nel 2014 e ora lavora con Conrad nelle sue attività.

Assicurati di guardare Conrad dentro Laguna Beach, ora su Netflix.