Patrimonio netto di Kristin Cavallari (e 5 cose che non sapevi sulla star di Laguna Beach e The Hills)

Nel 2004, la cultura pop ha incontrato Kristin Cavallari da liceale nel reality di MTV Laguna Beach: la vera contea di Orange. Anche se è stata ingiustamente posizionata come una sorta di “cattiva” su entrambi Laguna e Le colline, Cavallari l’ha sempre mantenuto reale, ed è per questo che così tanti dei suoi fan la adorano ancora oggi.

Dopo due stagioni di Laguna Beach e una stagione e mezza di Le colline, Kristin Cavallari si è orientata verso una carriera nell’hosting e nella recitazione. Ma ha trovato il suo più grande successo come personaggio televisivo e donna d’affari unendo le forze con E! e ha lanciato il suo marchio di successo, Uncommon James.

In questi giorni, non vedrai molto di Cavallari nei reality, ma puoi ascoltare il suo crollo della sua adolescenza con l’ex fidanzato del liceo Stephen Colletti in Dear Media’s Ritorno in spiaggia podcast. Appena in tempo, le prime due stagioni di Laguna Beach uscirà su Netflix a novembre 2022 e i fan si chiederanno cosa sta facendo Kristin Cavallari ora.

Qual è il patrimonio netto stimato di Kristin Cavallari?

Per il suo lavoro come personaggio televisivo, stilista, autrice e imprenditrice, Kristin Cavallari ha accumulato un patrimonio netto stimato di circa $ 30 milioni, secondo Celebrity Net Worth. Cavallari ha lavorato come corrispondente per E! Rete per spettacoli di premiazione, e ha anche avuto le sue serie di realtà, Molto Cavallari, in rete per tre stagioni.

L’ex Laguna Beach star ha anche lanciato la sua linea di gioielli, decorazioni per la casa e bellezza Uncommon James nel 2017, che da allora ha generato tre negozi a Nashville, Chicago e Dallas e la linea di abbigliamento per bambini Little James. Cavallari è anche autore della guida/memoria sullo stile di vita Equilibrio nei tacchi e tre libri di cucina: Vere Radici, Vero Comfort, e Veramente semplice (quest’ultimo uscirà ad aprile 2023).

Quanti soldi guadagna Kristin Cavallari dai social media e dalle apparizioni?

In questo momento, Kristin Cavallari utilizza principalmente il suo account Instagram per promuovere i propri marchi e il proprio lavoro. Mostra spesso l’ultima collezione di Uncommon James e condivide le immagini dal suo libro di cucina. Detto questo, non si sa quanto Cavallari guadagni dai post sui social media sponsorizzati. Tuttavia, la quota di partecipazione pubblica di Cavallari per alcuni eventi è stata stimata in circa $ 20-25.000.

Quando Kristin Cavallari aveva 25 anni, ha avuto il suo primo figlio con Jay Cutler

Kristin Cavallari ha iniziato a frequentare Jay Culter nel 2010 e nel 2012, quando Le colline star aveva 25 anni, hanno accolto il loro primo figlio, un figlio di nome Camden. La coppia si è sposata nel 2013 e ha avuto altri due figli insieme, un figlio di nome Jaxon nel 2014 e una figlia di nome Saylor nel 2015. È stata il primo membro di Le colline scelto per diventare madre.

Kristin Cavallari ha 4,5 milioni di follower su Instagram

Con 4,5 milioni di follower su Instagram e in crescita, Cavallari è il secondo membro del cast più seguito da Le colline. È dietro ai 5,9 milioni di follower di Lauren Conrad.

Prima di recitare in The Hills, Kristin Cavallari ha iniziato a lavorare come attrice

Dopo essere partito Laguna Beach dopo la sua seconda stagione, Cavallari ha intrapreso la carriera di attrice. Ha recitato in un episodio di Veronica Marte nel 2006 così come un episodio ciascuno di CSI: NY nel 2008 e La metà nel 2011. Cavallari è apparso anche nei film Impronte digitali, Cheerleader Camp, Green Flash, Spring Breakdown, Wild Cherry, e Van Wilder di National Lampoon: Freshman Year.

L’ex marito di Kristin Cavallari, Jay Cutler, ha giocato a football per i Chicago Bears

Come accennato in precedenza, Cavallari ha iniziato a frequentare il giocatore di football Jay Cutler nel 2010, non molto tempo dopo Le colline è terminato nel 2009. Cutler è meglio conosciuto come il quarterback dei Chicago Bears, sebbene abbia giocato anche per i Denver Broncos e i Miami Dolphins per un tempo limitato.

La coppia si è fidanzata nel 2011 ma si è separata pochi mesi dopo, prima di riconciliarsi alla fine dell’anno e annunciare la gravidanza di Cavallari nel 2012. Si sono sposati nel 2014 e hanno chiesto il divorzio nel 2020, concludendo la separazione nel 2022.

Guadare Laguna Beach ora su Netflix.