Patrimonio netto di Audrina Patridge (e 5 fatti sulla star di The Hills)

DEL MAR, CALIFORNIA – 06 NOVEMBRE: Audrina Patridge partecipa all’evento VIP Breeders’ Cup 2021 al Del Mar Race Track il 06 novembre 2021 a Del Mar, California. (Foto di Leon Bennett/Getty Images)

Valore netto di Whitney Port (e 5 cose che non sapevi sulla star di The Hills) di Stefani Munro

Nome completo del principe Harry: qual è il nome completo del duca di Sussex? di Stefani Munrò

Questo non è un trapano! Le colline sta davvero arrivando su Netflix! Lo spettacolo che ha fatto incollare tutti ai loro schermi negli anni 2000 uscirà sul gigante dello streaming il 15 dicembre. Ciò significa che ci riuniremo con il nostro ex gruppo preferito di migliori amiche: Lauren Conrad, Audrina Patridge, Heidi Montag, Whitney Port , Lo Bosworth e Stephanie Pratt – ancora una volta. Quindi preparati per qualche lacrima negli armadi della moda, litigi d’amore e litigi di amicizia!

Prima dell’uscita dello spettacolo, abbiamo deciso di familiarizzare nuovamente con le protagoniste. Allora, cosa farà Audrina Patridge nel 2022? E qual è il suo patrimonio netto a partire da quest’anno? Scopri questo e altro qui sotto!

Cosa farà Audrina Patridge nel 2022?

Mentre acceso Le colline, Audrina Patridge era conosciuta come il braccio destro di Lauren Conrad e la confidente più fidata. Vivevano insieme e si sostenevano a vicenda durante i molti guai dello spettacolo. Ora, nel 2022, la star del reality è una mamma di un figlio, una stilista e un’autrice, dopo aver pubblicato il suo libro di memorie, Sceltenel luglio 2022.

Di recente è apparsa anche su MTV Le colline: nuovi iniziche era un riavvio della serie originale che è stata presentata per la prima volta nel 2019 ma è stata cancellata dopo due stagioni.

Patrimonio netto di Audrina Patridge

A partire dal 2022, il patrimonio netto di Audrina è stimato in circa $ 5 milioni, secondo Celebrity Net Worth.

Fatti su Audrina Patridge