Partner Track star Rich Ting età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Hai bisogno di una nuova celebrità di cui essere un grande fan? Forse non dovresti guardare oltre Traccia del partner stella Rich Ting!

Rich non è solo perfidamente bello e affascinante, ma anche un attore di grande talento che ha recitato in numerosi titoli di cui potresti aver sentito parlare prima. Vale a dire, la serie di zombi di grande successo Tutti noi siamo morti e Ragazza dal nulla, un’altra serie popolare che ha preso d’assalto il mondo. Cosa c’è di più, il Traccia del partner La star sa una o due cose sul calcio, quindi se ti piace passare i fine settimana a guardare Netflix e la NFL, è quello che dovresti assolutamente tenere d’occhio.

Senza ulteriori indugi, ecco tutto da sapere su Rich Ting.

Età ricca di Ting

Al momento, non conosciamo la sua esatta data di nascita o l’età di Rich. Tuttavia, più fonti affermano che l’attore nato a Los Angeles, in California, ha dai 30 ai 35 anni.

Altezza ricca di Ting

Celeb Heights ci dice che Rich si trova a circa 5 piedi-11 pollici. Tuttavia, il sito riporta anche che l’attore ha dichiarato di essere alto circa 6 piedi e 1 pollice. Non importa l’altezza, proprio come Rob Heaps, Rich è tra i più alti nel cast di Traccia del partner.

Rich Ting Instagram

Il modo migliore per saperne di più su Rich è seguire la sua pagina Instagram ufficiale, @richtingworld. L’attore non manca mai di tenere aggiornati i suoi 111.000 follower (e il conteggio) su ciò che sta facendo. In effetti, di recente ci ha informato di essersi seduto con Abitare! Nella baia per parlare del suo tempo sul suo nuovo titolo Netflix del 2022. (Guarda la sua intervista completa qui.)

Rich condivide anche le foto del suo adorabile cucciolo, Somi, di tanto in tanto, e a questo punto siamo sorpresi che i suoi follower non siano ancora svenuti per il sovraccarico di dolcezza.

Se non vuoi mai perdere un solo aggiornamento, assicurati di seguire Rich sul suo Instagram, Twitter e TikTok per saperne di più. Oh, e non dimenticare di seguire anche l’Instagram di Somi!

Ruoli di Rich Ting

I suoi crediti di recitazione continuano ad andare e venire. Non che ci lamentiamo!

Secondo IMDb, Rich ha recitato in oltre 50 film e serie e ne ha ancora un paio in arrivo. Mentre attendiamo l’uscita dei suoi ultimi progetti, diamo un’occhiata ad alcuni dei suoi ruoli importanti fino ad oggi:

Ben 10: Corsa contro il tempo (2007) come Heatblast

Oltre la pausa (2009) come Lenny

Ailiseu (2013) come Lee Cheol-Min

Fai la tua mossa (2013) come Oku

Niente lacrime per i morti (2014) come Asing

Chicago PD (2015) come Chang

Super ragazza (2016) come il dottor Gilcrist / Metallo 2

Waco (2018) come Lon Horiuchi / Cecchino

Guerriero (2019) come Bolò

L’uomo nell’alto castello (2019) nel ruolo del Capitano Iijima

Nessun nome e Dynamite Davenport (2022) come Dynamite Davenport

Magnum PI (2022) come Torre

Bacio sesto senso (2022) come Cha Min-hoo

Possiamo convincere a mantenere Rich Ting nel tuo radar? Se è così, assicurati di catturare questo attore protagonista nei panni di Carter Min Traccia del partner in streaming in questo momento su Netflix.