Partner Track star Lena Ahn età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Ci auguriamo che il tuo Traccia del partner binge-watch finora sta andando liscio. Se lo è, che ne dici di rendere il tuo weekend un po’ migliore raccontandoti tutto di una delle attrici che ha rubato la scena, Lena Ahn?

Lena, che ha interpretato il ruolo di Lina Yun nella nuova serie Netflix, è un volto che potresti aver visto nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare un’attrice, in realtà faceva parte di un gruppo di ragazze K-pop chiamato 6mix. Ma quando Lena ha scoperto il suo amore per la recitazione, ha ritirato il microfono e ha invece preso una sceneggiatura. Siamo contenti che l’abbia fatto perché non potevamo immaginare nessun altro che recitasse le battute esilaranti di Lina come fa Lena.

Si spera che tu sia un fan dell’attrice nella vita reale di Lina Yun perché abbiamo tutto da sapere sulla Traccia del partner stella sotto.

Lena Ahn età

Lena Ahn è nata a Los Angeles, California, il 2 novembre 1993. Attualmente ha 28 anni ed è uno Scorpione.

Altezza Lena Ahn

Secondo la sua pagina del fandom K-pop, Lena è di circa 5 piedi e 4 pollici. (La stessa altezza di Arden Cho!) Ha i capelli naturalmente castano scuro e gli occhi castano scuro.

Lena Ahn Instagram

Lena sa come fare una bella foto! La sua pagina Instagram ufficiale, @lenaahnn, mostra tutti i suoi angoli migliori. Che si rilassi sulla spiaggia o sorseggia un bicchiere alto, i suoi 18.400 follower non ne hanno mai abbastanza delle sue foto meravigliose e possiamo sicuramente capire perché: è stupenda!

Oltre ai suoi selfie, Lena pubblica anche alcuni scatti dei suoi compagni di cast. Uno dei suoi scatti più recenti include lei e Arden Cho in piedi fianco a fianco sul Traccia del partner tappeto rosso. (Vedi il post di Instagram qui.) Forse avremo un paio di altre foto del cast su tutta la linea.

Ti piace quello che vedi? Quindi mostra a Lena un po’ d’amore seguendo il suo Instagram e il suo TikTok!

Ruoli di Lena Ahn

Prima del suo ruolo da protagonista nel nuovo titolo Netflix, Lena ha recitato in diverse serie televisive e film qua e là.

Secondo IMDb, alcuni dei ruoli più importanti del nativo della California includono Memorie di una geisha come studente ballerino, Uno sguardo di passaggio come Olivia, e Bel gioco come Jax. Il sito riporta anche che l’ultimo progetto di Lena è il cortometraggio Amore cieco. La sua pagina IMDb si allungherà prima che ce ne accorgiamo!

Lena Ahn è un’attrice che, insieme a molti fan, speriamo di vedere presto in altre serie e film. Ma per ora godiamoci lei nei panni di Lina Yun Traccia del partnerin streaming in questo momento solo su Netflix.