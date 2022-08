Partner Track star Dominic Sherwood età, altezza, Instagram, ruoli

Manca ufficialmente solo un altro giorno alla premiere della serie Traccia del partneril che significa davvero che ci manca solo un giorno in più per vedere Dominic Sherwood assolutamente fantastico nella nuova serie originale Netflix.

Dominic interpreta Jeff Murphy, un nuovo arrivato in azienda, e L’ex fidanzato di Ingrid (Arden Cho). Essendo un tuffo nel passato qual è, Jeff è l’unico che sa davvero chi è Ingrid e cosa vuole. Forse questo servirà come vantaggio per Jeff quando Ingrid dovrà scegliere tra lui, il suo ex amante, e Nick (Rob Heaps), il nuovo amante che attualmente ha il suo cuore. Chi vincerà in questo triangolo amoroso?

Se sei già del Team Jeff Murphy, allora sappiamo che sarai anche il Team Dominic Sherwood una volta che imparerai di più sull’attore.

Senza ulteriori indugi, ecco tutto da sapere sul Traccia del partner stella.

Età di Dominic Sherwood

Dominic Sherwood è nato il 6 febbraio 1990 a Royal Tunbridge Wells, nel Regno Unito. Il nativo del Regno Unito ha attualmente 32 anni ed è un Acquario.

Altezza di Dominic Sherwood

Super Stars Bio riporta che Dominic è alto 5 piedi e 11 pollici, un paio di pollici più alto dei suoi colleghi co-protagonisti, Alexandra Turshen e Arden Cho. Il media afferma anche che Dominic ha i capelli castano scuro e ha eterocromia settoriale, il che significa che, per questo attore, un occhio è blu mentre l’altro è metà blu e metà marrone. (Quant’è fico!)

Dominic Sherwood Instagram

L’Instagram di Dominic, @domsherwood, ha acquisito 2,7 milioni di follower. La maggior parte dei suoi follower gli ha dato un seguito a causa dei suoi progetti precedenti, tuttavia, è sicuro di dire che lo hanno seguito anche per i suoi fantastici post.

Dominic è un appassionato sostenitore e usa la sua piattaforma per realizzare il cambiamento sociale. Un esempio di questo è quando ha contribuito a raccogliere migliaia di dollari per Zachary, un ragazzo con una differenza di arto che cerca di aiutare un altro bambino nel mondo a ricevere un braccio bionico. A causa dell’altruismo di Dominic, Zachary è stato in grado di ripagarlo.

Se questo ha riscaldato il tuo cuore tanto quanto il nostro, assicurati di dare un seguito a Dominic su Instagram per altri contenuti come questo.

Ruoli di Dominic Sherwood

Essendo l’individuo straordinario e talentuoso che è, hai sicuramente visto Dominic un paio di volte in passato. Secondo IMDb, ecco i suoi ruoli più importanti:

Il taglio (2010) come Jack Simmons

Sadie J (2011) come Tom

Non svanire (2012) come Mick

Accademia dei vampiri (2014) come Christian Ozera

Riscatto miliardario (2016) come James Herrick

Famiglia moderna (2016) come Giacomo

Cacciatori d’ombre (2016) come Jace Wayland

Non dormire (2017) come Zach Bradford

Penny Dreadful: La città degli angeli (2020)

Gomma: Rinato (2022) come Mason Pollard

Ci chiediamo dove lo porterà il suo talento recitativo. Un altro programma Netflix? Un successone? Mentre aspettiamo di conoscere il prossimo progetto di Dominic Sherwood, assicurati di catturarlo nei panni di Jeff Murphy Traccia del partnerin streaming domani, 26 agosto, solo su Netflix.