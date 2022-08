Partner Track star Arden Cho età, altezza, Instagram, ruoli

Traccia del partner è uno dei tanti originali Netflix che non vediamo l’ora di guardare questa settimana. Non solo perché è l’ennesimo titolo ispirato a un romanzo acclamato dalla critica, ma anche perché il dramma in uscita è interpretato da un’attrice che sicuramente conosciamo e adoriamo moltissimo: Arden Cho.

Per anni abbiamo guardato Arden diventare la star eccezionale che è oggi, quindi è incredibilmente commovente vedere l’attrice finalmente prendere le sue rose e interpretare il ruolo principale in un originale Netflix. Ma come fan sfegatati, oltre ad aspettare con impazienza il suo prossimo concerto, il nostro compito è assicurarci che ti innamori di Arden e diventi uno dei suoi più grandi fan. E l’unico modo per farlo è raccontarti tutto di lei.

Continua a leggere per sapere tutto Traccia del partner stella Arden Cho!

Età di Arden Cho

Arden Cho è nato il 16 agosto 1985 ad Amarillo, in Texas. Attualmente ha 37 anni e il suo segno zodiacale è Leone.

Altezza Arden Cho

Super Stars Bio riporta che Arden si trova a 5 piedi e 4 pollici. Il media afferma anche che ha i capelli naturalmente neri e gli occhi castano scuro.

Arden Cho Instagram

Arden è sempre stato un raggio di sole. Siamo felici che la sua adorabile pagina Instagram catturi proprio questo!

L’account della celebrità, @arden_cho, ha attualmente 3,1 milioni di follower. I suoi follower sembrano apprezzare le foto degne di una rivista che Arden scatta durante l’anno. Uno dei suoi film più recenti ha raccolto oltre 37.000 Mi piace. Per coincidenza, è uno scatto di lei che promuove il suo prossimo titolo Netflix! (Guarda lo straordinario film qui.)

Al di fuori delle sue foto sbalorditive, Arden pubblica le foto dei suoi viaggi, dei suoi splendidi abiti da tappeto rosso, dei suoi amici e della sua famiglia e molti altri. Assicurati di seguirla sul suo Instagram (e sul suo Twitter) per evitare di perdere qualsiasi contenuto.

Ruoli di Arden Cho

Ci siamo innamorati di Arden quando ha interpretato il ruolo di Kira Yukimura nella serie di successo di MTV, Lupo adolescente, ma è meglio credere che questa star abbia molti, molti ruoli più importanti al suo attivo.

Secondo IMDb, i ruoli passati di Arden includono (ma non sono limitati a):

Cowboy di Ktown (2010) come Sara

Piccole graziose bugiarde (2011) come Pru

Rizzoli & Isole (2011) come Lee

Castello (2014) come Kiara

Tween Fest (2016) come Lexii C.

Signorina 2059 (2017) come Arden Young

Chicago Med (2019) come Emily

Anche i suoi progetti più imminenti meritano una menzione. Nei prossimi mesi vedremo apparire Arden nei titoli La selezione, Joone Flexx. Ci sono state anche voci secondo cui Arden è stato scelto per il ruolo di giugno nel prossimo film di Netflix Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria serie. Incrociamo le dita che è vero!

Il nostro nativo del Texas non smette mai di stupirci. Speriamo che ti senta allo stesso modo ora che sai tutto quello che c’è da sapere su di lei. Se è così, assicurati di catturare la star di Arden Cho nei panni di Ingrid Traccia del partnerin streaming venerdì 26 agosto, solo su Netflix.