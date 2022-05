“Parte del mistero è come Wesker sopravvive agli eventi di RE5”: i fan ipotizzano l’adattamento della serie Netflix di Resident Evil con alcuni suggerimenti

L’industria più grande e di maggior successo nel mondo dell’intrattenimento è l’industria dei giochi. gta V fatto più soldi di Vendicatori: Fine del gioco rilasciato. Fai quello che vuoi. Ma una cosa è chiara come i giocatori diurni adorano i loro giochi. Quindi, ogni volta che un gioco viene adattato in un film o in una serie TV, tutti i giocatori di detto gioco diventano immediatamente scettici se lo spettacolo renderà giustizia al materiale originale. Quindi, quando Netflix ha annunciato la sua interpretazione Cattivo ospitei fan del gioco hanno iniziato a fare supposizioni.

E di recente, quando è stato rilasciato il primo teaser ufficiale dell’attesissimo gioco trasformato in uno show televisivo. Tutti i fan hanno avuto i loro suggerimenti e domande per lo spettacolo. Vediamo cosa hanno da dire i giocatori irriducibili sulla versione Netflix di Cattivo ospite.

I fan di Resident Evil di Netflix

Di recente Netflix ha mostrato al mondo la propria opinione su ciò che è molto popolare e i fan sono rimasti sconcertati nel vedere Wesker vivo e vegeto. Per le sue continue pugnalate alle spalle dei partner, sia buoni che cattivi, e il suo impiego di numerosi virus Umbrella per diventare una minaccia sovrumana, Albert Wesker è ampiamente considerato come uno dei migliori cattivi del Cattivo ospite serie.

Wesker sembra aver incontrato la sua fine nei giochi. Con Chris Redfield e Sheva Alomar che lanciano con successo Wesker in un vulcano con un missile in Resident Evil 5.

Mentre il Cattivo ospite il genere è noto per aver resuscitato personaggi dalla tomba, incluso Wesker. Il produttore di Resident Evil 5 Masachika Kawata ha confermato che il cattivo era morto per sempre dopo il gioco.

Quindi, quando i fan hanno visto Wesker nel teaser, sono rimasti confusi. La loro confusione si è intensificata quando i creatori dello spettacolo hanno affermato che la serie rimarrà fedele ai giochi.

Ma da allora, molti fan si sono fatti avanti in difesa di Netflix, dicendo che la vita di Wesker è una grande aggiunta allo show.

In realtà è una continuazione della tradizione del gioco, il che significa che parte del mistero è come Wesker sopravvive agli eventi di RE5. Inoltre, tutti quei bambini Wesker ADOTTATI sono stati uccisi, quindi questi devono essere due suoi figli, probabilmente legittimi — Jason (@JTheGhoul) 12 maggio 2022

Quali sono i tuoi pensieri in merito? Pensi che Netflix si prenda delle libertà e adatta la trama in un modo diverso sia giustificato? Condividi la tua opinione con noi nella sezione commenti qui sotto.

