PARERE: Il piano di Netflix per la stagione 4 di “The Umbrella Academy” potrebbe funzionare bene per il futuro dello streamer

Netflix è una di quelle società di streaming che non ha mai avuto troppa paura di apportare modifiche al suo approccio e ai suoi piani. Così, quando lo abbiamo sentito con una mossa audace L’Accademia degli Ombrelli La stagione 4 ha ricevuto il via libera, non è stata una grande sorpresa. Ora, la terza stagione dello show deve ancora essere pubblicata. Quindi, è davvero una buona idea rinnovare lo spettacolo per l’ennesima stagione?

Crediamo che potrebbe essere la decisione migliore per farlo. Ecco perché pensiamo che il rinnovo di Umbrella Academy per la stagione 4 potrebbe effettivamente funzionare a favore di Netflix.

La Umbrella Academy Stagione 4 ottiene il via libera

Si dice che la serie originale di Netflix, L’Accademia degli Ombrelli, potrebbe già essere pianificato per l’ennesima stagione. E quella notizia arriva quando la terza stagione non è ancora uscita. Le notizie sul rinnovo della stagione 4 sono arrivate da quando hanno annunciato la terza stagione. E questa è, infatti, un’ottima notizia per lo streamer. Come mai?

L’Accademia degli Ombrelli è uno dei più grandi programmi originali su Netflix. E il modo in cui la società ha gestito i suoi titoli di recente, con cancellazioni brusche, ha davvero infastidito i fan. Quindi, rinnovare uno spettacolo così amato dai fan è davvero una grande cosa. Questo rinnovo dello spettacolo preferito dai fan aiuterà il gigante dello streaming a ottenere un supporto pubblico per se stesso dopo molto tempo.

Tuttavia, questa non sarà la prima volta che la nuova stagione di uno show si rinnova così velocemente. I primi esempi di questo sarebbero Bridgerton e Cose più strane. Mentre hanno rinnovato la prima per le stagioni 3 e 4 prima della messa in onda della stagione 2, la seconda ha annunciato la sua stagione 5 prima della premiere della stagione 4. Entrambi questi rinnovi hanno portato una risposta positiva da parte dei fan e molta eccitazione. Quindi, dare il via libera a L’Accademia degli OmbrelliL’ennesima stagione funzionerebbe bene per l’azienda.

Quali sono i tuoi pensieri sul rinnovamento di L’Accademia degli Ombrelli per la stagione 4? Sarai entusiasta di guardare l’ennesima stagione della famiglia Hargreeves?

Il post OPINION: Il piano di Netflix per la stagione 4 di “The Umbrella Academy” potrebbe funzionare bene per il futuro dello streamer è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.