Paramount+ erige ologrammi Master Chief da record

Paramount+ ha collaborato con Minute Media, Wavemaker e Kaleida per creare qualcosa di incredibilmente speciale per ALONE fan! Come probabilmente già sapranno, c’è un nuovo live-action ALONE serie ora disponibile sul servizio di streaming Paramount+.

Per celebrare il successo dello spettacolo e il franchise in generale, Paramount+ ha collaborato con i suoi nuovi partner per erigere enormi ologrammi del Master Chief in luoghi iconici di Sydney, Toronto, Messico e San Paolo. Ciò che rende questi ologrammi particolarmente speciali è che sono gli ologrammi più alti mai costruiti (equivalente in altezza a un edificio di sei piani).

Ogni installazione pesa oltre 24 tonnellate ed è stata costruita utilizzando oltre 100 m di tralicci metallici per ospitare 126 metri quadrati di garza olografica specializzata. I quattro ologrammi alti 60 piedi sono stati collocati in luoghi famosi in tutto il mondo, ognuno dei quali mostrava un’animazione personalizzata del Master Chief.

Gli ologrammi hanno dato vita per un giorno allo spartano HALO preferito da tutti

L’ologramma 3D è stato installato esclusivamente per un giorno il 17 aprile, dando vita allo Spartan preferito da tutti, per ALONE fan di tutto il mondo.

L’ologramma Master Chief è stato prodotto per Paramount+ da Minute Media, un editore globale di tecnologia e contenuti, in collaborazione con gli specialisti di ologrammi, Kaleida, e l’agenzia di media Wavemaker.

L’ologramma da record, soprannominato “HALOgram”, presentava un’animazione 3D personalizzata che vedeva il Master Chief atterrare sulla Terra e valutare l’ambiente circostante.

“Minute Media è entusiasta di essere stata parte integrante della realizzazione di questo progetto innovativo e ambizioso. La nostra priorità è dare potere a marchi, partner, editori globali e creatori di contenuti attraverso l’innovazione e l’amplificazione video. Cerchiamo sempre di superare i limiti con i nostri partner e HALOgram è stata un’opportunità perfetta per realizzare quella visione. La creazione di un’attivazione esperienziale così epica su scala globale ci ha permesso di sfruttare le nostre credenziali in termini di tecnologia e contenuti in nuovi modi e celebrare il successo della serie HALO con stile”, ha affermato Ed Bovingdon, Entertainment Partnerships presso Minute Media.

ALONE è diventata rapidamente la prima della serie più vista di tutti i tempi su Paramount+, accumulando un pubblico globale record. Le installazioni hanno continuato lo slancio della serie di successo, che è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Nell’adattamento Paramount+, ALONE si svolge nell’universo del primo gioco che ha debuttato nel 2001. Drammatizza un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.

Flusso ALONE ora su Paramount+.