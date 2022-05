“Paradise PD” Stagione 4: Netflix è stato rinnovato o cancellato?

È passato più di un anno da allora Paradiso PD la terza stagione è arrivata su Netflix e da allora sappiamo che i creatori hanno lavorato duramente al loro nuovo spettacolo, ma lo faranno Paradiso PD tornerà per una quarta stagione? Diamo un’occhiata.

Proveniente dai creatori di Mirtillo, Paradiso PD è arrivato per la prima volta su Netflix nell’agosto 2018. Successivamente abbiamo visto la stagione 2 aggiunta a marzo 2020 e la stagione più recente a marzo 2021.

La terza stagione riprende tre mesi dopo l’esplosione nucleare della pizza nel piatto profondo e da lì in poi va praticamente in discesa.

FlixPatrol riferisce che la stagione 3 ha avuto un impatto sulla top 10 a marzo 2021, ma non allo stesso livello della serie animata di punta di Netflix, Big Mouth.

La stagione 3 è stata inserita nella top 10 di Netflix della TV statunitense per 17 giorni prima di abbandonare. Secondo la mappa di calore vista di seguito, lo spettacolo ha le migliori prestazioni in regioni come Polonia, Islanda, Finlandia e Germania.

Netflix ha rinnovato Paradise PD per una stagione 4?

Stato di rinnovo ufficiale: Non ancora rinnovato, ma è evidente che la serie tornerà

A più di un anno dal lancio della terza stagione su Netflix, non abbiamo ancora sentito ufficialmente se lo spettacolo tornerà o meno, ma ci sono segnali che lo spettacolo non è ancora finito.

Waco O’Guin ha risposto a un fan che gli chiedeva del futuro dello spettacolo dicendo che se ne era completamente dimenticato.

Giusto! Mi ero completamente dimenticato di quello spettacolo. https://t.co/tsqOSU6eqB — Waco O’Guin (@WacoOGuin) 13 marzo 2022

Da allora abbiamo ricevuto un Tweet il 18 aprile che ci diceva che la nostra mente sarebbe sbalordita.

Stiamo per farti impazzire — Waco O’Guin (@WacoOGuin) 18 aprile 2022

Quello che c’è su Netflix ora ha visto la prova che Paradiso PD tornerà in qualche forma. Siamo stati avvisati di un casting per una versione live-action di Dusty Marlow doppiata da Dana Snyder nella versione animata dello spettacolo.

Il casting descrive Dusty come un “ex poliziotto grosso e impertinente che ama i gatti e gli snack”.

Va anche oltre in ciò che il live-action Dustry farà dicendo: “Dusty invita tutti i suoi cugini (che gli assomigliano esattamente) per una riunione di famiglia nel suo appartamento che va rapidamente fuori strada”.

La chiamata al casting sottolinea che si tratta di una scena unica che si aggiunge all’animazione.

Netflix non ha risposto a molteplici richieste di commenti sullo spettacolo futuro o al fatto che avremo un segmento live-action.

Ovviamente, ci sono stati molti fili della trama lasciati spalancati alla fine della stagione 3. Looper prevede che potremmo assistere alla nascita del fratello non ancora nato di Kevin, alla follia dei viaggi nel tempo e come ricostruirà il Paradiso dopo la sua distruzione.

Al di là Paradiso PDRoger Black e Waco O’Guin stanno lavorando sodo al loro prossimo grande progetto Netflix Original. Farzar è il nome del loro prossimo progetto animato ed è descritto come una serie di fantascienza sul principe Fichael e il suo equipaggio che combattono alieni malvagi.

Lavorano con Netflix nell’ambito di un accordo generale che è stato raggiunto nel gennaio 2021.

Vorresti vedere di più Paradiso PD su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.