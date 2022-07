“Paradise PD” rinnovato per la stagione 4 su Netflix; In arrivo a dicembre 2022

Paradiso PD tornerà per una quarta e ultima stagione su Netflix che debutterà alla fine del 2022, Cosa c’è su Netflix può rivelare in esclusiva.

Debuttando per la prima volta nell’agosto 2018, la serie animata per adulti ha sviluppato la reputazione di essere, diciamo, un po’ là fuori. Abbiamo visto chiamate ai servizi di emergenza di qualcuno che si è incastrato le parti intime in un lavandino, un crossover con Mirtilloe qualunque diavolo fosse questo.

La stagione 2 è stata rilasciata a marzo 2020 e la stagione 3 è arrivata esattamente un anno dopo, a marzo 2021, ma da allora tutto è stato tranquillo al punto che qualcuno ha dovuto ricordare a Waco O’Guin che esisteva ancora.

Giusto! Mi ero completamente dimenticato di quello spettacolo. https://t.co/tsqOSU6eqB — Waco O’Guin (@WacoOGuin) 13 marzo 2022

Ora lo spettacolo sta volgendo al termine, dopo i nostri reportage all’inizio dell’anno, possiamo ora confermarlo Paradiso PD tornerà per una quarta stagione, ma sarà anche l’ultima.

Secondo un portavoce di Netflix, il quarta e ultima stagione di Paradiso PD debutterà su Netflix venerdì 16 dicembre 2022 a livello globale.

Possiamo anche confermare che questa stagione è destinata a dare una scossa alle cose includendo alcuni segmenti live-action con alcuni dei tuoi personaggi preferiti dello show che ottengono controparti live-action.

Dusty è tra i personaggi dello show che riceverà una controparte live-action anche se non è stato ancora annunciato il casting. L’unica cosa che sappiamo sulla scena live-action viene da un casting che afferma:

“Dusty invita tutti i suoi cugini (che gli assomigliano esattamente) per una riunione di famiglia nel suo appartamento che va rapidamente fuori controllo.”

Oltre a ciò, c’erano molti fili della trama lasciati spalancati entro la fine della stagione 3. Looper.com prevede che potremmo arrivare a vedere la nascita del fratello non ancora nato di Kevin, la follia dei viaggi nel tempo e come il Paradiso si ricostruisca dopo la sua distruzione.

La notizia del rinnovo dell’ultima stagione arriva meno di un mese prima che il prossimo grande progetto Netflix di Waco O’Guin e Roger Black debutti sul servizio in tutto il mondo. La coppia lavora sotto la loro società di produzione Bento Box Animation, che ha stretto un accordo generale con Netflix nel gennaio 2021.

La nuova serie a cui ci riferiamo è Farzaruna nuova serie animata di fantascienza fantasy che contiene tutta la caratteristica follia che ti aspetti dal team dietro Paradiso PD. Il debutto è previsto per il 15 luglio 2022 e presenta le voci di Lance Reddick, Grey Griffin, Kari Wahlgren, Carlos Alazraqui e Dana Snyder.

Dicembre 2022 sembra essere un mese assolutamente pieno per Netflix finora. Confermato per il rilascio nel mese è Pinocchio di Guillermo Del Toro, Matilda il musical di Roald Dahl, Dragon Age: Assoluzione, e Alice nella terra di confine (Stagione 2) tra gli altri.

