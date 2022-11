Paradise City è interpretato da John Travolta su Netflix? (dove guardare in streaming)

città paradiso stelle Bruce Willis e John Travolta, due delle più grandi star del genere d’azione, e molti abbonati Netflix si stanno chiedendo se possono vedere l’epica vicenda sullo streamer.

Bruce Willis e John Travolta sono apparsi per la prima volta sullo schermo insieme nel film del 1994 Pulp Fiction. Entrambi hanno anche recitato nella loro giusta quota di film d’azione nel corso degli anni. Travolta ha titoli all’interno della sua filmografia, come Affrontare/Off e Freccia Rottae Willis ha crediti come il Duro a morire film e Il quinto elemento. Non si può negare che i due siano potenti d’azione, e ora quei mondi sono destinati a scontrarsi ancora una volta città paradiso.

La trama del film segue Ryan Swan, interpretato da Blake Jenner, figlio del famigerato cacciatore di taglie Ian Swan, interpretato da Willis, che si presume sia morto dopo che le cose sono andate male mentre stava catturando un bersaglio. Ryan Swan fa squadra con il vecchio socio di suo padre, Robbie Cole, interpretato da Stephen Dorf. Insieme si scontrano con un minaccioso powerbroker collegato ai cartelli della droga di nome Buck, interpretato da Travolta.

Nel cast del film di 94 minuti ci sono anche Praya Lundberg, Corey Large e Branscombe Richmond. città paradiso è diretto da Chuck Russell, i cui crediti precedenti includono La maschera, gomma, e Il Re Scorpione.

Paradise City con Bruce Willis è disponibile su Netflix?

Anche se sarebbe uno sforzo coinvolgente provare il film ad alto numero di ottani con due delle più grandi star d’azione del cinema, è un peccato che gli abbonati non saranno in grado di fare questo viaggio selvaggio. Città paradiso, interpretato da Bruce Willis e John Travolta, non è affatto disponibile su Netflix e non è chiaro quando questo stato cambierà, se mai.

Tuttavia, ci sono molti film ricchi di azione pronti per essere visti ora sul servizio di streaming che i fan del genere emozionante troveranno sicuramente incredibilmente divertente dall’inizio alla fine. Alcune delle opzioni esilaranti includono 6 Metropolitana, La Vecchia Guardia, Turno diurno, Estrazione, e Avviso rossosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Paradise City con Bruce Willis

città paradiso è disponibile nei cinema. Inoltre, il film può essere trovato su piattaforme VOD come Amazon Prime, Vudu e Google Play.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: