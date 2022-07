Paper Girls è su Netflix?

I fan del Ragazze di carta le graphic novel hanno aspettato tre anni prima che arrivasse l’adattamento. Puoi trasmettere in streaming Ragazze di carta su Netflix?

Sono passati tre anni da quando la serie è stata inizialmente annunciata. I fan delle graphic novel possono finalmente vedere la storia sullo schermo.

Per coloro che non hanno letto le graphic novel, questo piacerà sicuramente agli YA e ai fan della fantascienza. La serie segue quattro dodicenni che pensano che Halloween 1988 sarà proprio come un altro giorno. Sono pronti per il lavoro, ma presto si trovano coinvolti in una guerra che non avrebbero mai creduto possibile.

È una guerra del tempo. Quando vengono trascinati nel futuro e incontrano il loro sé futuro, si rendono conto che devono lavorare insieme per tornare al proprio tempo. Tuttavia, ci sono persone là fuori che hanno vietato i viaggi nel tempo e ora i dodicenni sono ricercati per aver infranto la legge.

Puoi trasmettere Paper Girls su Netflix?

Ci sono alcune brutte notizie per coloro che vogliono che Netflix sia il luogo in cui guardare la serie in streaming. Ragazze di carta non arriverà su Netflix, ed è improbabile che lo vedremo mai arrivare.

Questa è una serie Prime Video. L’unico posto dove guardarlo in questo momento è sulla piattaforma di streaming di Amazon, ed è qui che rimarrà. Non è necessario che Amazon condivida i suoi contenuti con un’altra piattaforma di streaming. L’unico motivo per farlo è se l’azienda inizia a fallire e deve combinarsi con un’altra piattaforma.

Probabilmente non vedremo Netflix e Amazon collaborare. Non ha molto senso, quindi a meno che non accada qualcosa di folle, non aspettarti di vedere la serie arrivare su Netflix.

Vale la pena prendere un abbonamento Prime Video per guardare. Dai un’occhiata al trailer qui sotto:

Ragazze di carta è ora disponibile per lo streaming su Prime Video.