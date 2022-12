Palace sta dimostrando che le affermazioni del principe Harry e Meghan Markle sono giuste con la loro politica di non commento?

Con la loro storia, Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno dominato i cuori di tutto il mondo. Entro un giorno dalla sua uscita, lo spettacolo ha occupato il numero uno su Netflix negli Stati Uniti. Nel frattempo, lo è anche tra i primi dieci in molti paesi in tutto il mondo. Nei primi tre episodi, il principe Harry e Meghan Markle hanno incentrato principalmente sulle molestie da parte della stampa.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Hanno anche detto alcune cose sul Palazzo qua e là, incluso come non gli è mai stato permesso di raccontare la propria storia. Prima del rilascio delle docuserie, fonti interne affermavano che il L’istituzione era pronta a negare qualsiasi falsa accusa da parte dei Sussex. I rapporti suggerivano che anche il principe William avesse informato la sua squadra di farlo scrutare ogni scena. Tuttavia, contro le voci, la famiglia reale lo è continuando con la loro politica di non commento.

La politica di Palace per il principe Harry e Meghan Markle può ritorcersi contro

La regina Elisabetta II mantenne sempre il regola di non lamentarsi mai e di non spiegare mai. Il defunto monarca lo credeva il silenzio era l’arma più potente. Dopo la sua morte, il re Carlo III e la regina consorte lo sono stati seguendo lo stesso mantra. La House of Windsor non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardante le docuserie del principe Harry e Meghan Markle. Gli esperti ritengono che non reagendo alle affermazioni di razzismo dei Sussex, l’istituzione ha perso una buona possibilità di fare chiarezza. L’esperto di comunicazioni di crisi Dave Quast ritiene che la famiglia reale avesse la possibilità di rendere le persone consapevoli dei passi che avevano intrapreso per affrontare il razzismo.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix. Prossimamente, solo su Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) 1 dicembre 2022

“Non commentando il contenuto delle accuse mosse dal Duca e dalla Duchessa di Sussex, Buckingham Palace ha perso un’occasione. Per chiarire ulteriormente, ai britannici e al mondo, che comprende la lunga e travagliata storia della monarchia in materia di razza”, Quast detto come citato da Forbes.

Nel frattempo, c’è un’altra teoria che afferma che il House of Windsor sta aspettando che i restanti tre episodi andranno in onda il 15 dicembre. Il principe Harry e Meghan Markle non ha attaccato in modo aggressivo la monarchia nel primo volume. Pertanto, nella seconda parte sono previste alcune gravi accuse.

Pensi che la famiglia reale dovrebbe parlare delle accuse fatte dal Duca e dalla Duchessa? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

