Padre Stu è interpretato da Mark Wahlberg su Netflix? (dove guardare)

Mark Wahlberg recita Padre Stu, un dramma biografico scritto e diretto da Rosalind Ross sul pugile diventato sacerdote Stuart Long. Basato su una storia vera, Wahlberg è stato aperto nel voler creare film più significativi e questo film basato sulla fede è in linea con le sue recenti dichiarazioni. Oltre a recitare nel ruolo del protagonista, è anche produttore e ammette apertamente di aver speso milioni per realizzare questo film.

Per chi non conoscesse la storia, Padre Stu si concentra sul passaggio di Stuart “Stu” Long da pugile dilettante al sacerdozio cattolico. Dopo aver ricevuto un infortunio che pone fine alla sua carriera di pugile, Stuart si trasferisce a Los Angeles in cerca di denaro e fama. Mentre è lì, incontra un insegnante di scuola domenicale che lo introduce alla fede, alla religione e alla chiesa.

Il film è uscito negli Stati Uniti durante la Settimana Santa (che precede Pasqua). I fan di Wahlberg sono probabilmente curiosi di sapere se il film sarà disponibile o meno per la visione su Netflix. Abbiamo tutti i dettagli in merito Padre Stu‘s release e altro di seguito.

Padre Stu è su Netflix?

Sì, dal 16 settembre 2022 Father Stu è ora disponibile per la visione su Netflix. Oltre al film del 2022, sulla piattaforma ci sono diversi film di Wahlberg, tra cui Quattro fratelli, Spenser Riservato, Gli altri ragazzi, e Io tempo. Ci sono anche alcuni film religiosi e stimolanti che potrebbero interessarti Padre Stu fan sulla piattaforma di streaming, come Dio chiama e Mani dotate.

Il film doveva sempre arrivare su Netflix dopo la sua uscita nelle sale. Netflix e Sony hanno un nuovo accordo in base al quale le uscite cinematografiche di Sony passano a Netflix durante la finestra di pagamento 1, che in genere inizia nove mesi dopo l’uscita di un film nelle sale. Il lasso di tempo potrebbe essere stato ridotto per Netflix. Ciò significa che il film doveva arrivare su Netflix entro gennaio 2023, ma è uscito prima.

Dove guardare Padre Stu

In questo momento, i fan di Wahlberg possono dare un’occhiata al film su Netflix. Padre Stu è anche disponibile per il noleggio e l’acquisto su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple TV+, Vudu e altre. Naturalmente, il film è uscito anche in DVD e Blu-ray.

Guarda il trailer ufficiale del film del 2022 nel video qui sotto!

Verrai a controllare? Padre Stu su Netflix mentre è disponibile?