Ozark Stagione 4: solo una persona a sopravvivere alla fine?

È quasi giunto il momento per noi di tornare nel Missouri, mentre entriamo nel territorio della quarta stagione di Ozark. Il viaggio finora è stato avvincente, ma come tutte le cose belle, era destinato a raggiungere la sua fine. Questa sarà l’ultima stagione per l’originale Netflix e offre ai fan un motivo in più per speculare sugli eventi.

Il mondo di Ozark è pieno di circostanze pericolose per la vita, più o meno quelle che ti aspetti dai cartelli della droga. Quindi, i fan sono sempre preoccupati per il benessere dei loro personaggi preferiti. Tuttavia, c’è questa teoria assurda che prevede che tutti gli altri moriranno, tranne un personaggio.

Dove siamo partiti nella terza stagione?

La famiglia Byrde ha attraversato problemi significativi durante la stagione 3. Helen Pierce ha quasi ucciso Marty e Wendy, solo perché voleva portarli fuori dagli affari. Ma sappiamo tutti che i Byrde non si arrendono così facilmente. Hanno continuato a convincere in qualche modo Omar Navarro che sono ancora una risorsa preziosa per il cartello. Attingendo ai loro legami con l’FBI, hanno aiutato Navarro a vincere una guerra contro un altro cartello.

Nel finale di stagione, hanno preso un posto molto più importante nel cartello di Navarro. Ha ucciso Helen proprio quando sono scesi dall’aereo, mentre la coppia Byrde ed Helen stavano visitando Navarro per assistere al battesimo di suo figlio. Quel goffo abbraccio di Navarro, mentre sono ricoperti di sangue fresco, fa venire i brividi alla schiena.

Teoria della quarta stagione di Ozark: tutti moriranno

Dopo aver visto tutto ciò che è accaduto nel finale della terza stagione di Ozark, molti fan credono che lo stesso destino attende quasi tutti i personaggi dello show. Le persone su Reddit sono state molto chiare sul loro sostegno alla teoria. Tutto è iniziato quando un fan ha chiesto ai lettori chi credevano morirà nella stagione 4 di Ozark. È interessante notare che un lettore ha detto “tutti”.

“Penso che finisca come è iniziato con tutti tranne una persona che muore. Penso che il sopravvissuto sia Jonah”, ha detto un altro post. “Con il modo in cui Jonah si è interessato al processo di riciclaggio, ho potuto vedere che prefigurando il finale,” leggi un altro commento.

È piuttosto difficile digerire il fatto che possano uccidere ogni personaggio dello spettacolo. Ma poi di nuovo, la stessa Netflix ha preso in giro che Byrdes avrebbe “esci col botto.“

Usciranno col botto. Ozark tornerà con un’ultima stagione ampliata di 14 episodi. pic.twitter.com/otIoUeTXyH — Netflix (@netflix) 30 giugno 2020

Pensi che uccideranno tutti i personaggi principali nella stagione 4 di Ozark? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

