Ozark Stagione 4 Parte 2: Tutto ciò che sappiamo sull’ultima stagione

L’ultima stagione di Ozark è proprio dietro l’angolo con i restanti 7 episodi che compongono la stagione 4 che usciranno il 29 aprile 2022. Ecco la nostra guida aggiornata su tutto ciò che devi sapere per l’ultima stagione di uno degli spettacoli più amati di Netflix, incluso quello che possiamo aspettarci, primi dettagli sul documentario di accompagnamento e altro ancora.

Uno dei migliori programmi che Netflix ha da offrire, Ozark è stato un interprete straordinario sin dal suo debutto nel luglio 2017. Ogni stagione è andata sempre più rafforzandosi, e con essa, anche tutte le interpretazioni degli attori. Il che è diventato uno degli spettacoli più divertenti della libreria di Netflix.

Ozark è stato creato da Bill Dubuque e Mark Williams. Jason Bateman è un produttore esecutivo insieme a Dubuque e Williams, ma è anche l’attore principale della serie.

Quando Ozark data di uscita di Netflix stagione 4 parte 2?

Netflix ha rilasciato un trailer di annuncio della data su YouTube che ha rivelato che l’ultima stagione di Ozark uscirà su Netflix il Venerdì 29 aprile 2022.

Uscirà insieme alla settima e ultima stagione di Grazia e Frankie.

Il 30 marzo 2022 Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della stagione 4, parte 2 di Ozark.

Avvertimento spoiler: Il trailer contiene un importante spoiler per gli episodi finali.

Perché è stata l’ultima stagione di Ozark diviso in due metà? È un evento sempre più comune che vediamo con le stagioni finali o con le stagioni estese nel caso di Cose più strane.

Chris Mundy ha parlato al New York Post di come la divisione delle stagioni abbia influenzato il processo di scrittura.

“È difficile, come sceneggiatori, perché dobbiamo pensarlo come un atto finale e, tuttavia, ci rendiamo anche conto che le persone lo sperimenteranno come due diverse esperienze visive. Quindi, ci deve essere una fine soddisfacente per la prima metà e la sensazione di iniziare nella seconda, eppure tutto deve rotolare in discesa verso la nostra conclusione. Abbiamo parlato all’infinito di come ottenere entrambe queste cose perché, sulla carta, non convivono facilmente”.

Un documentario su Ozark sta arrivando su Netflix

Oltre all’uscita della stagione 4 di Ozark, parte 2, ci sarà un nuovo sguardo retrospettivo sulla serie disponibile su Netflix. Si chiamerà Un addio a Ozark.

Ecco cosa puoi aspettarti:

“Il pezzo, che sarà disponibile su Netflix, esplora la genesi della serie, i ricchi personaggi che amavamo e amavamo odiare, le avvincenti performance che ci hanno affascinato, i creativi che hanno creato magie dietro la macchina da presa e una ricchezza di ricordi su gli ultimi cinque anni”.

Puoi dare un’occhiata a questo documentario in questo breve “sguardo dall’interno” pubblicato da Netflix il 14 aprile.

Da cosa aspettarsi Ozark stagione 4 parte 2?

Gli ultimi sette episodi di Ozark la stagione 4 sarà una delle più drammatiche che abbiamo mai visto.

Ruth su una furia

Dopo aver trovato i cadaveri di Darlene e suo cugino Wyatt, Ruth è scattata ed è in cerca di vendetta. Inizialmente pensando che fosse Frank Jr. dietro gli omicidi, Ruth apprese presto dal suo confronto a casa dei Byrde che in realtà era Javi il responsabile.

Con la sua pistola in mano, Ruth ha avvertito Marty e Wendy che l’unico modo per impedirle di uccidere Javi è ucciderla invece. Se Ruth riesce a trovare Javi e ucciderlo, ciò interrompe l’accordo tra il cartello Navarro e l’FBI, che potrebbe avere conseguenze indesiderate per tutte le parti coinvolte.

Ma Marty e Wendy avviseranno Javi e l’FBI? O useranno questa come un’opportunità per uscire definitivamente dal cartello Navarro?

Mel e Maya abbattono i Byrde?

Per tutta la stagione, l’ex poliziotto Mel ha lavorato per il marito separato di Helen e ha cercato di scoprire dove si trovasse. Nel frattempo, l’agente dell’FBI Maya è stata sotto il controllo di Marty, e quindi del cartello Navarro.

Irritata dalla decisione presa dai vertici dell’FBI di mantenere il cartello Navarro al loro servizio per i prossimi dieci anni, Maya si è ribellata e si è assicurata che il suo arresto di Omar Navarro attirasse l’attenzione dei media. Tuttavia, questo significa che Maya ora ha saldamente un bersaglio piantato sulla schiena.

Impressionata dal suo lavoro, Mel è stata in grado di entrare in contatto con Maya e, se i due si alleano, potremmo assistere all’eventuale caduta dei Byrde.

I Byrdes si riuniranno?

Wendy e Jonah sono stati in disaccordo l’uno con l’altro per tutta la stagione e le tensioni sono aumentate solo dopo che Wendy ha tentato di far arrestare Jonah sabotando il suo lavoro di riciclaggio di denaro per Ruth. In un ulteriore atto di ribellione, Giona cedette il nome di Javi a Ruth.

La tensione tra Wendy e Jonah ha anche causato attriti tra Marty e Wendy, che la prima è delusa dal fatto che abbia cercato di far arrestare il proprio figlio, solo per dimostrare un punto. C’è stato anche qualche conflitto tra Jonah e Charlotte, che quest’ultima ora è fermamente dalla parte dei suoi genitori ed è più che pronta a unirsi all’azienda di famiglia.

L’ambizione politica di Wendy crollerà?

Dalla seconda stagione, Wendy ha intrapreso un incredibile viaggio di potere, che l’ha resa uno dei personaggi più spietati di Ozark. Anche se non ha premuto il grilletto da sola, Wendy è responsabile della morte di una manciata di persone, come suo fratello, per non parlare della rovina della vita di molti altri, come Ruth.

Wendy si sta destreggiando con molti piatti rotanti e, con Ruth in cerca di vendetta contro Javi, potrebbe distruggere completamente il suo accordo con Claire Shaw, che sta fornendo $ 150 milioni per la fondazione di Wendy. Con Omar arrestato e se Javi viene assassinato da Ruth, non c’è alcuna garanzia che il cartello Navarro continuerà a spostare il prodotto, che fornisce a Shaw Medical Solutions tutti i farmaci puri di cui ha bisogno per la ricerca.

Senza il “forziere di guerra” da 150 milioni di dollari Wendy non sarà in grado di realizzare nessuna delle sue ambizioni politiche, il che distruggerà la sua reputazione e qualsiasi ambizione politica che ha ancora.

Chi vive e chi muore?

Con solo altri sette episodi alla fine, potremmo vedere molte morti in un periodo di tempo estremamente breve. Saremmo scioccati se i Byrdes uscissero indenni dagli Ozarks e, grazie all’incidente d’auto all’inizio della stagione, potremmo assistere a una prima fatalità nella parte 2, molto probabilmente Charlotte o Jonah.

Per quanto riguarda il resto del cast, tutti sono nella lista della morte potenziale e nessuno è al sicuro.

Quando è stata girata l’ultima stagione di Ozark?

L’intera quarta stagione è stata girata in blocchi nel corso di undici mesi tra novembre 2020 e ottobre 2021. Sospetteremmo che l’ultimo lotto di episodi stia subendo un trattamento di montaggio e non passerà molto tempo che tutti saranno completati .

Qual è il conteggio degli episodi per la stagione 4 di Ozark, parte 2?

Per chi non lo sapesse, la parte finale conterrà anche sette episodi, portando l’ultima stagione a 14 episodi da grande successo.

Ecco una carrellata di chi sta scrivendo ogni rispettivo episodio:

L’episodio 8 è scritto da Chris Mundy

L’episodio 9 è scritto da Laura Deeley

L’episodio 10 è scritto da John Shiban

L’episodio 11 è scritto da Ning Zhou

L’episodio 12 è scritto da Paul Kolsby e Martin Zimmerman

L’episodio 13 è stato scritto da Miki Johnson

L’episodio 14 (finale di stagione) è stato scritto da Chris Mundy

Laura Linney farà il suo debutto alla regia in questa ultima stagione. L’attrice dirigerà l’undicesimo episodio.

Amanda Marsalis dirigerà quattro episodi dell’ultima stagione.

Jason Bateman dirigerà in particolare il finale della stagione, come confermato da un ciak pubblicato su Instagram da Eric Koretz, che funge da DP (direttore della fotografia) della serie.

Julie Garner dovrebbe guadagnare un terzo Emmy per la sua interpretazione di Ruth Langmore?

Proprio quando pensi che Julia Garner non possa migliorare nel suo ruolo di Ruth Langmore, ti spazza via completamente il tappeto da sotto i piedi e offre un’altra incredibile performance degna di tutti i premi più prestigiosi che Hollywood può offrire.

Garner ha già vinto due meritati Primetime Emmy Awards come miglior attrice non protagonista in un film drammatico. Entrambi i premi sono stati per le sue esibizioni rispettivamente nella seconda e terza stagione di Ozark. Naturalmente, chiunque abbia visto tutta la parte 1 chiederà che Julia Garner si guadagni il premio per la terza volta, se no, sicuramente ci ribelliamo?

Non vedi l'ora che arrivi il rilascio di Ozark stagione 4 parte 2 su Netflix?