Ozark stagione 4, Archivio 81 e altro

L’ultimo fine settimana di gennaio 2022 è alle porte ed è tempo di abbuffarsi di alcuni fantastici spettacoli Netflix. Nelle ultime due settimane, molte serie hanno rilasciato nuove stagioni con altre in arrivo. Questo fine settimana puoi sistemarti e dare un’occhiata ad alcuni dei nuovi fantastici episodi disponibili sullo streamer.

L’elenco dei 10 migliori spettacoli di Netflix di questa settimana ha scelte eccellenti come Troppo caldo da gestire stagione 3, Allegria stagione 2, Cobra Kai stagione 4, Lo stregone stagione 2 e per gli spettatori più giovani Cocomelon e Le avventure di Blibbi.

Se pensavi che gennaio avesse un ottimo elenco di nuove versioni, aspetta di vedere cosa arriverà a febbraio. Sweet Magnolias stagione 2, Inventing Anna, Vikings: Valhalla, Texas Chainsaw Massacre, e molti altri spettacoli e film Netflix arriveranno il mese prossimo.

I migliori programmi Netflix 22 gennaio 2022

Dai un’occhiata ai migliori programmi Netflix da guardare questo fine settimana.

Ozark

Ozark è una delle serie più attese per il 2022. La quarta e ultima stagione della serie sarà distribuita in due parti, ciascuna composta da sette episodi.

La storia dell’immersione della famiglia Byrde nel mondo criminale del Lago degli Ozarks ha lasciato gli spettatori desiderosi dei prossimi episodi dal 2020. La quarta stagione riprenderà da dove si era interrotta la terza, con l’organizzazione di Byrde che subirà cambiamenti significativi. Uno dei loro colleghi è stato ucciso con una mossa sorprendente e uno di loro ora ha cambiato posizione e non lavora più con i Byrdes.

In un’ultima stagione, tutto va bene, quindi assicurati di vedere quegli episodi prima che qualsiasi evento significativo possa essere rovinato.

Archivio 81

La serie Archivio 81 è una storia emozionante che ti lascia desiderare di più con ogni episodio. Ispirata all’omonimo podcast di found footage, questa serie è di natura horror con elementi soprannaturali.

L’archivista Dan Turner (Mamoudou Athie) si imbarca nel restauro di video del 1994 che lo portano a una ricerca investigativa su cosa è successo esattamente in questi video. Quando scopre dei legami con la sua vita, le cose si fanno ancora più interessanti. Archivio 81 è un must per i fan dell’horror soprannaturale.

Stare vicino

Come per tutte le serie di Harlan Coben, Stare vicino ti attira nelle vite dei personaggi e ti fa sentire che questa storia è qualcosa che potrebbe davvero accadere.

La storia ruota attorno a Megan (Cush Jumbo), la cui vita idilliaca viene sconvolta quando il suo passato torna a perseguitarla. Gli eventi si intrecciano con le persone del suo passato e anche con la sua famiglia. Man mano che gli eventi si svolgono, viene rivelato più mistero e le cose non sono sempre come sembrano.

Se sei un fan della serie adattata di Coben, dai un’occhiata a questa, perché è una delle migliori finora.

Il burattinaio: caccia all’ultimo truffatore

Un’altra docuserie sul vero crimine è stata pubblicata su Netflix. Il burattinaio: caccia all’ultimo truffatore è una serie limitata che racconta gli artisti della truffa più manipolatori del Regno Unito.

All’inizio degli anni ’90, il truffatore Robert Hendy-Freegard escogitò un piano in cui si atteggiava a una spia britannica per manipolare e derubare le sue vittime. La docuserie limitata in tre parti utilizza rievocazioni per raccontare la triste storia delle imprese di questo truffatore che hanno rovinato la vita delle famiglie che ha truffato.

Ragazze di Derry

La sit-com britannica Ragazze di Derry è una storia insolita di formazione che delizierà i fan con la nostalgia degli anni ’90 e li renderà cari ai personaggi ben interpretati. Attualmente, la serie ha due stagioni su Netflix, con una terza in arrivo nel 2022. Questo è un ottimo momento per abbuffarsi della serie e prepararsi per la terza e ultima stagione.

Ambientata a Derry, nell’Irlanda del Nord, a metà degli anni ’90, la storia segue cinque adolescenti che frequentano l’Our Lady Immaculate College. La scuola è una scuola secondaria cattolica femminile immaginaria basata sul Thornhill College della vita reale frequentato dalla creatrice Lisa McGee. La storia è di fantasia ma mostra eventi della vita reale dell’epoca, incluso il cessate il fuoco dell’IRA del 1994 e la visita del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nella regione.

La serie è piena di umorismo insolito e spesso oscuro ed è uno sguardo crudo agli adolescenti che crescono e ai problemi che affrontano a scuola e con le loro famiglie.

Quali programmi Netflix guarderai questa settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!