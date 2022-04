Ozark sta per succedere nella quinta stagione?

I fan hanno aspettato pazientemente dall’ultima volta che abbiamo avuto nuovi episodi da vedere Ozark stagione 4 parte 2. Ora che l’originale Netflix farà il suo ritorno venerdì 29 aprile, la maggior parte si chiede se Ozark stagione 5 sta succedendo?

Ambientato nel Lago degli Ozarks, Missouri, Ozark segue Marty Byrde, interpretato da Jason Bateman, Wendy Byrde, interpretato da Laura Linney, e la loro famiglia mentre tentano di compiacere il cartello Navarro pulendo denaro e alla fine salvando loro la vita. Ogni stagione, i Byrde si scavano più a fondo nel buco, avviando operazioni di riciclaggio, entrando in affari con la mafia locale e le operazioni di droga e, soprattutto, cercando di mantenere una parvenza di vita familiare.

A complicare le cose, Marty e Wendy devono bilanciare il carattere esuberante della locale Ruth Langmore, interpretata da Julia Garner, con la sua lealtà e i loro migliori interessi. Con un numero crescente di morti che ricadono sulle loro mani, i Byrde sembrano avvicinarsi al loro destino finale.

Fan di Breaking Bad e altri drammi ricchi di personaggi possono percepire la disperazione nelle scelte e nelle azioni dei Byrdes, ma non possono vivere senza ottenere di più da questa famiglia disfunzionale.

La prima stagione è stata presentata per la prima volta nel 2017, con ogni stagione successiva rilasciata circa un anno dopo. La pandemia di COVID-19 ha quindi ritardato le riprese e l’uscita della stagione 4. Se hai seguito, lo saprai Ozark la stagione 4 è stata divisa in due parti con sette episodi ciascuna, con la prima parte in anteprima a gennaio 2022 e la seconda metà in uscita il 29 aprile 2022.

Se ti stai preparando per una sessione di abbuffata questo fine settimana, vuoi sapere se è per questo Ozarkcontinuare a leggere.

Ci sarà una stagione 5 di Ozark?

Sfortunatamente per gli amanti dei drammi polizieschi, Ozark la stagione 5 non sta succedendo. La quarta stagione è stata annunciata a giugno 2020 e in quel momento Netflix ha rivelato che avrebbero terminato la serie, segnando la stagione 4 come capitolo finale dello show.

Ciò significa che i sette episodi pubblicati il ​​29 aprile saranno gli ultimi per Ozark, e si spera che questo significhi che saranno grandi. Sebbene lo spettacolo abbia ottenuto buoni risultati con la critica in generale e abbia persino ricevuto più vittorie di Emmy Award, alcuni degli episodi possono essere incostanti. Ozark la prima parte della stagione 4 è un po’ lenta considerando che ci stiamo avvicinando alla fine, ma l’episodio 7 alza davvero la posta in gioco. Sembra che i Byrdes potrebbero non uscire da questa cosa dopotutto, ma dovremo aspettare fino al rilascio della parte 2 della stagione 4 per saperlo con certezza.

È un peccato Ozark sta finendo con la stagione 4, ma almeno non stanno oltrepassando il limite del loro benvenuto. Incrociamo le dita, il finale di serie non lo dimenticheremo mai (e per una buona ragione)! Ricontrolla con noi su Netflix Life per la nostra copertura completa della stagione 4, parte 2.

Lo staff di FanSided ha contribuito a questo rapporto.