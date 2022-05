Ozark, Lucifer e i migliori (e peggiori) finali delle serie Netflix di tutti i tempi

Negli ultimi anni, Netflix si è guadagnata la reputazione di aver terminato la sua serie originale prima del tempo. Ironia della sorte, prima di allora, Netflix aveva la reputazione di Salvataggio spettacoli che erano stati cancellati. Ad ogni modo, entrambe le opzioni hanno attirato gli spettatori per alcuni dei migliori e peggiori finali delle serie Netflix.

Anche se sfortunatamente c’è stato un aumento degli spettacoli Netflix cancellati troppo presto, molti dei più grandi successi dello streamer hanno avuto il tempo di tracciare un finale soddisfacente. Mostra come Lucifero, l’indistruttibile Kimmy Schmidt, e Grazia e Frankie finito alle loro condizioni.

Ancora una volta, Netflix ospita anche una manciata di serie che finiscono per essere cancellate e lasciano i fan con domande senza risposta. Rimarremo sempre a chiederci cosa accadrà dopo Piuttosto in gamba e altri spettacoli che si sono conclusi con cliffhanger. Ma a volte i finali di serie semplicemente non bloccano l’atterraggio e polarizzano i fan, cosa che è successa di recente Ozark.

I migliori e i peggiori finali delle serie Netflix

Quali programmi Netflix hanno impressionato i fan irriducibili con il loro finale di serie e quali non sono stati all’altezza delle loro grandi aspettative? E quali serie sono state relegate a finali negativi a causa delle cancellazioni? Ecco le nostre scelte per i finali migliori e peggiori delle serie Netflix, che iniziano di seguito con Lucifero.

Il finale polarizzante di Lucifero è stato fantastico

Quando uno spettacolo con una base di fan appassionata finisce, non c’è modo che il finale della serie soddisfi ogni singolo spettatore. È semplicemente impossibile. Ogni spettatore entra nel finale con preconcetti e speranze su come andrà a finire. Lucifero, uno degli spettacoli Netflix più popolari di tutti i tempi, si è concluso nel 2021 e l’accoglienza dei fan è stata mista.

Nel finale della serie, Lucifer torna all’inferno e diventa un terapeuta per le anime perdute, e alla fine si riunisce con Chloe. Per quanto i fan odiano vedere la fine della serie e possano aver desiderato che le cose andassero diversamente, la storia ha avuto un finale molto appropriato.

Lucifero non sarà uno spettacolo che i fan dimenticheranno presto (o dimenticheranno mai), e alcuni stanno ancora incrociando le dita sul fatto che un giorno ci sarà una continuazione del film. Per ora, la serie è finita e il finale della serie funge da lettera d’amore ai personaggi che i fan hanno adorato per sei stagioni. Ecco perché è sicuramente uno dei migliori finali di serie Netflix di tutti i tempi.