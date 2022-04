Ozark e Grace e Frankie

L’ultimo fine settimana di aprile è arrivato e ci sono alcuni fantastici programmi Netflix che termineranno questo mese con una fantastica abbuffata di fine settimana. Il fine settimana è sempre un ottimo momento per abbuffarsi di qualcosa di nuovo e di seguito abbiamo un ottimo elenco di consigli.

L’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix offre scelte straordinarie per farti divertire. Guardare Selling Sunset, The Marked Heart, Bridgerton, The John Wayne Gacy Tapes e Better Call Saul.

Forse i film sono più la tua velocità questo fine settimana. Dai un’occhiata al nostro ampio elenco dei migliori film da guardare nel 2022.

I migliori nuovi programmi Netflix del 30 aprile 2022

Ozark stagione 4 parte 2

La tanto attesa stagione 4 di Ozark è stato rilasciato in due parti, la seconda è stata rilasciata questa settimana. I fan sono ansiosi di scoprire cosa accadrà alla fine di questa serie, ma temono che questa sia la fine.

Questa serie segue la famiglia Byrde che si trasferisce da Chicago agli Ozarks per riciclare denaro per un boss del crimine. La famiglia si immerge più a fondo nel mondo criminale durante le quattro stagioni e viene coinvolta in attività che non avrebbero mai immaginato quando vivevano nella città ventosa.

Questa serie tiene gli spettatori con il fiato sospeso, spesso terminando un episodio con una tale nota che richiede allo spettatore di fermarsi e riprendere fiato.

Grace e Frankie stagione 7B

La serie originale Netflix più longeva, Grazia e Frankie, saluterà con la stagione 7B, l’ultimo capitolo della storia. Fortunatamente, ci sono 12 episodi in questo segmento della stagione finale per offrire ai fan quella che sembra quasi un’intera stagione.

All’inizio della settima stagione, le donne hanno avuto nuove coinquiline, il che ha solo rafforzato il loro legame, rendendole ancora più sicure che le uniche persone su cui possono fare affidamento sono l’una con l’altra.

Tieni duro

Un’altra serie di Harlan Coben è disponibile per lo streaming su Netflix, Tieni duro. Questa storia è basata su uno dei più grandi romanzi di Coben che segue una madre alla ricerca di suo figlio, che scompare subito dopo che il suo migliore amico viene trovato morto. Come farebbe qualsiasi madre, cerca ovunque immaginabile, anche in luoghi che la portano in un territorio pericoloso che la mette in pericolo. Cerca instancabilmente, sperando che non sia troppo tardi.

Anatomia di uno scandalo

Il thriller originale Netflix, Anatomia di uno scandalo è una serie che vale la pena guardare.

Questo dramma giudiziario si tuffa in uno scandalo personale e politico che coinvolge l’élite britannica. Questa fascia demografica trova la verità da qualche parte tra giustizia e privilegio. James, padre di famiglia e ministro in Parlamento, ha uno scandaloso segreto che viene portato alla luce e minaccia di rovinare lui e la sua casa felice. L’avvocato Kate Woodcroft ha la sua agenda che potrebbe danneggiarla personalmente insieme al matrimonio di James e al suo seggio in Parlamento.

L’insenatura di Schitt

Faresti meglio a fare un ultimo turno di guardia L’insenatura di Schitt prima che lasci Netflix nell’ottobre 2022.

Questa serie esilarante è da guardare se non l’hai mai vista e da rivedere se l’hai già fatto perché sai già che è oro massiccio. Questa serie segue la storia della ricca famiglia Rose e delle loro ricchezze. I Roses si trasferiscono nella piccola città di Schitt’s Creek, una città che un tempo avevano acquistato per scherzo, e sono costretti a vivere in un motel di cattivo gusto mentre si adattano alla vita senza le loro ricchezze.

Quale di questi programmi Netflix hai intenzione di guardare questo fine settimana?